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Türkiye-Hırvatistan maçının hakemleri değişti!

Daha önce İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson'ın yöneteceği açıklanan karşılaşmaya Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai atandı

AA
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmanın hakemleri değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA tarafından yapılan değişiklikle daha önce İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson'ın görev yapacağı açıklanan karşılaşmaya Macaristan Futbol Federasyonundan Viktor Kassai atandı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Kassai'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ve György Ring yapacak.

A Milli Futbol TakımıTürkiyeViktor Kassai
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