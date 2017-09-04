Türkiye - Hırvatistan maçına doğru

Hırvatistan kafilesi, özel uçakla Hasan Polatkan Havalimanı'na ulaştı. Kafilede yer alan futbolcular otobüse binerken 15 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Onur Dikmen, transferde adı siyah-beyazlı takımla anılan Domagoj Vida'ya Beşiktaş forması imzalattı.
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele yerleşti. Öte yandan Hırvatistan'da Kosova maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ivan Rakitic kadrodan çıkarıldı.
Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Rakitic'in Türkiye'ye karşı oynayamayacağını duyurdu. Teknik Direktör Ante Cacic de, Kosova maçından sonra yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sakatlığının ciddi olduğunu söylemişti.
Teknik direktörlüğünü Ante Cacic'in yaptığı Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo)
Defans: Domagoj Vida (Dinamo Kiev), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Matej Mitrovic (Beşiktaş), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hajduk)
Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Ivan Perisic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Napoli), Filip Bradaric (Rijeka), Mario Pasalic (Spartak)
Hücum: Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Duje Cop (Cagliari), Ivan Santini (Caen)