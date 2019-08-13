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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
13.08.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Türkiye hazırlık maçında Ürdün'ü farklı yendi

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Türkiye hazırlık maçında Ürdün'ü farklı yendi

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Ürdün'ü 106-72 yendi.

Müsabakaya dış atışlardan sayılar bularak başlayan Ürdün karşısında potaya giderek skor üreten Türkiye, Cedi Osman ve Wilbekin'ın üç sayılık basketleriyle 4. dakikayı 15-7 üstün geçti. Ege Arar'la hücum ribauntlarını toplayan ay-yıldızlı ekip, Wilbekin'ın etkili oyunuyla 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 22-12. Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle farkı açmaya devam eden Türkiye, ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı. 

Mücadelenin 13. dakikasında farkı 15 sayıya (37-22) taşıyan Türkiye karşısında Ürdün, Abuwazaneh'in pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı 11'e indirdi: 37-26. Mola dönüşü hücumda ritmini artıran ay-yıldızlı takım, Metecan Birsen ve Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı açtı ve soyunma odasına 59-36 üstün gitti. 

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen Ürdün karşısında Furkan Korkmaz'la iç ve dış atışlardan skor üreten Türkiye, 26. dakikada farkı 32 sayıya (73-41) taşıdı. Oyun konsantrasyonu düşen Ürdün karşısında rahat sayılar bulmaya devam eden ay-yıldızlı takım, final periyoduna 82-50 önde girdi. 

Son çeyrekte Semih Erden'in pota altından, Melih Mahmutoğlu'nun da dış atışlardan kaydettiği sayılarla farklı üstünlüğünü sürdüren Türkiye, sahadan 106-72 galip ayrıldı. 

Öte yandan, A Milli Takım'da Tolga Geçim, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

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