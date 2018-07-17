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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.07.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Hakem hataları bizleri üzdü"

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Hakem hataları bizleri üzdü"

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından Merkez Hakem Kurulunu (MHK) görevden alan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Sadece birkaç maçta yaşanan hakem hataları bizleri üzdü. Bu seneki güreşlerden gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki yıl çok daha iyi bir Kırkpınar organize etmek için çalışmalara şimdiden başlayacağız." dedi.

Aydın, yaptığı açıklamada, bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekor katılımla gerçekleştiğine dikkati çekti. 

Er meydanına 2 bin 228 pehlivanın çıktığını belirten Aydın, "Sadece başpehlivanlık güreşleri değil, diğer boylarda yapılan karşılaşmalar da son derece zevkli ve heyecanlıydı." değerlendirmesinde bulundu. 

Aydın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Kırkpınar'a olan ilgi her geçen gün artıyor. (Antik) Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu. Ayrıca Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizlere atalarımızdan bir emanet. Bu emanete çok iyi bakmamız gerekiyor." diye konuştu. 

"Organizasyon her şeyiyle mükemmele yakındı." diyen Aydın, şunları kaydetti: 

"Sadece birkaç maçta yaşanan hakem hataları bizleri üzdü. Bu konudada gerekeni yaptım ve Merkez Hakem Kurulunun görevine son verdim. Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizim dünyaya açılan penceremiz. Dolayısıyla burada yapılan hataları çok önemsiyoruz. Bu seneki güreşlerden gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki yıl çok daha iyi bir Kırkpınar organize etmek için çalışmalara şimdiden başlayacağız." 
Aydın, yağlı güreşin ata sporu olduğuna işaret ederek, "Yağlı güreşleri dünyanın her yerine yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Balkanlar ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yağlı güreş organizasyonları düzenliyoruz. Amacımız bize atalarımızın emaneti yağlı güreşleri tüm dünyada yaygın hale getirmek. Yurt dışında düzenlenen yağlı güreş organizasyonlarının sayılarını artırarak bu amacımıza da ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

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