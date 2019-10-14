Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller
GeriFutbol Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fransa-Türkiye maçı öncesi son dakika... Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90'da attığı golle deviren A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi futbolseveler, Türkiye gruptan nasıl çıkar? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte o ihtimaller...

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

A Milliler, Paris deplasmanında Fransa ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Fransa’ya karşı oynadığı 7 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı. A Millilerin Fransızlara karşı aldığı tek galibiyeti ise 8 Haziran 2019’da 2020 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçında 2-0’lık skorla almıştı.

Futbolseverler Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin gruptan çıkma şansı! gibi soruların cevaplarını arıyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller...

Fransa’yı mağlup ettik

Türkiye, grupta puanını 21’e çıkaracak ve bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalıp, Andorra’yı da son maçta yendiği takdirde lider olarak finallere gidecek. Ancak İzlanda’ya kaybedersek, Andorra’yı yendiğimiz takdirde ikili averaj üstünlüğü sebebiyle Fransa’yı geçip, yine zirvenin sahibi olacağız.

Şenol Güneş: Gerginlikler olmasın
Şenol Güneş: Gerginlikler olmasın

Fransa ile berabere kaldık

Türkiye, 19 puanla zirvedeki yerini koruyacak ve bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalması halinde, son maçta Andorra’ya kaybetse bile ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda’ya kaybedersek, Andorra karşısında kazanmamız halinde yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracağız.

Fransa’ya kaybedersek...

Türkiye, 18 puanla ikinci sırada kalacak ve bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalıp, son maçta Andorra’yı yendiği takdirde ikinci olarak finallere gidecek. İzlanda’ya kaybedersek, Andorra’yı yensek bile İzlanda ile aynı puanda olacağız ve ikili averaj sebebiyle son bileti Vikingler’e teslim edeceğiz.

Önemli not:

İhtimal hesapları, rakiplerimiz Fransa ve İzlanda’nın bizim dışımızdaki rakiplerle oynayacakları maçları kazanacakları varsayılarak düzenlenmiştir. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar finallere gider. Puan eşitliği halinde önce, rakiplerin birbirleriyle oynadıkları maçlara bakılır.

Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte o ihtimaller

Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte o ihtimaller

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fransa ile Türkiye, liderlik için karşı karşıya! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı
Darüşşafaka'dan Mert Akay açıklaması: "Hayatın olağan akışına aykırı"
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri yarın sona eriyor