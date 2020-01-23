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Haber Giriş: 23.01.2020 - 21:52,Son Güncelleme:/

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi

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Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyon, 6. ve son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Turnuvada, erkekler 73 kiloda Görkem Koca, 78 kiloda Ayhan Mert Baş, kadınlar 55 kiloda Merve Gül Özlü ve 68 kiloda Sıla Nur Gençer altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyon sporcular, 18-20 Şubat'ta İsveç'te yapılacak Başkanlık Kupası'na katılacak. İlk 8'de yer alan sporcular ise 3-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 7. Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi

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