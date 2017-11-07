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O lige öyle bir isim verdiler ki! Skandal

Türkiye Futbol Federasyonu, işitme engellilerin oynadığı ligin adını İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun talebiyle "Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değiştirdi.

Hürriyet Haber
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan ligin adı "Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değişti."

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, lige ismin verilmesine sert tepki gösterdi. Ayan Twitter üzerinden verdiği mesajda "Ayıp ya! İşitme Engellilere ayıp, Turkcell'e ayıp, topluma ayıp, engellilere ayıp!!! Ayıpoğlu ayıp! Bu isim değişikliği bizzat İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU tarafından talep edilmiştir! Kesin bilgi" açıklamasını yaptı.

12 takımın mücadele ettiği lig, iki devre üzerinden 22 hafta sürüyor. Lige katılan takımların isimleri şöyle:

İstanbul Sessizler Spor Kulübü

Kayseri İşitme Engelliler Spor Kulübü

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü

Ankara İşitme Gençlik Spor Kulübü

Torbalı İşitme Engelliler Spor Kulübü

Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü

Manavgat Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü

Elazığ Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü

Başkent Sağırlar Spor Kulübü

Karşıyaka Duymazlar Spor Kulübü

Antalya İşitme Engelliler Spor Kulübü

O lige öyle bir isim verdiler ki Skandal

TFFskandal
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