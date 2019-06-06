Türkiye-Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye-Fransa maçı için geri sayım devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında son Dünya Şampiyonu Fransa'yla mücadele edecek. Peki, Türkiye-Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri devam ediyor. Şenol Güneş ile çıktığı iki maçından galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımımız, bu kez Fransa ile karşı karşıya gelecek. Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı deplasmanda 4-1, ikinci maçında İzlanda'yı sahasında 4-0 yenmişti.6'şar puanları bulunan iki ekipten Fransa, averajla grupta liderlik koltuğunda oturuyor.
Muhtemel 11'ler
Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Zeki, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can (Yusuf), Cengiz, Hakan, Burak
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Kante, Pogba, Matuıdı, Grıezmann, Mbappe, Gıroud
MAÇ BİLGİLERİ
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak. Türkiye-Fransa maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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