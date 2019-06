Türkiye Fransa maçı ile Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele devam edecek. İlk iki maçından firesiz ayrılan A Milli Takımımız, üçüncü mücadelesini Fransa karşısında oynayacak. Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Fransa'yı ağırlayacak. 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, hazırlık maçlarındaki oyun temposunun Fransa için yeterli olmadığını bildirdi.



Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan ve Özbekistan maçlarında A Milli Takım'ın kazanımlarının olup olmadığı yönündeki soruya, iki maçını da birbirinden farklı olduğunu söyledi.



Pazar günü oynanan karşılaşmada kazanmaya yakın tarafından Türkiye olduğunu, Yunanistan karşısında da 3-4 gol daha bulabilecekleri bir maç oynadıklarını anlatan Güneş, şunları kaydetti:



"Bu oyun yapısı ve temposu Fransa için yeterli değil. Bunu oyuncu da biliyor ben de biliyorum. Dolayısıyla oyun yapısı da farklı olacak. Daha üst düzey bir takımla hem defansif hem de ofansif oynamayı bileceğiz. İki yönü de iyi yapmamız gerekiyor. O yüzden bu maçlar ölçü değil. Ancak oyuncuların durumunu görmek için lazımdı. Mesela, geçen maç koyduğumda İrfan Can Kahveci bana daha olumsuz göründü. Bu maçta çok daha iyiydi. Hem top aldı hem de oyun yönetti. Sıkıştığımız zaman oyunu rahatlattı. Oyuncu yüzde 100'ünü vermeli. Buraya çağrılan bütün oyuncular, seçilen oyuncular, iyi oyuncular. Bunlar arasında en iyisini seçeceğiz. Onun için de farkı görmemiz lazım. Antrenmanda, maçta göreceğiz. Fransa maçına bunlarla çıkacağız. Hayalimizdeki bir takım olması yeterli değil. O hayalimizin gerçek olması için o futbolcuların da kendi gerçeklerini ortaya koyması gerekiyor. Ozan Kabak ve Cenk Tosun aramızda olmadığına göre, 31 oyuncudan bakacağız. Okay Yokuşlu'nun da son durumuna bakacağız. Onun dışında ciddi boyutta bir sıkıntımız yok. Bu kadro içerisinden 23 kişi yapacağız. Dışarıda kalan oyuncular kötü oyuncular olmayacak. O iki maç için tercih edilmeyebilirler. Yine düşüneceğimiz oyuncular olacaklar. Şu anda iki maç yaptık, oyuncuların genel durumunu gördük. Bunlar arasında Fransa ve İzlanda'ya karşı kimleri oynatacağımıza yönelik düşüncemizi biraz daha zengileştirdik."



"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Güneş, Cenk Tosun ve Ozan Kabak'ın İzlanda ve Fransa karşısında kadroda olmayacaklarını belli olduğunu, Okay Yokuşlu'nun yer alıp almayacağının da salı günü belli olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Defansta Ozan'ın gitmesi, Okay'ın da gidebilecek olması biraz zaaf gibi görünüyor ama elimizde oyuncular var. Onların yerine Ümit Milli Takım'dan iki oyuncu alabiliriz. Biri Hüseyin Türkmen diğeri de Mert Müldür. Ama şu anda o aşamaya gelmedik. Elimizdeki oyuncularla iki maçı da kaldıracağımızı düşünüyoruz. Gelişmelerin ne olacağını bilmiyoruz. Fransa'da Mbappe'nin sakatlığı ne kadar ciddi onu bilmiyoruz. Futbol böyle bir oyun. Her şeye hazırlıklı olacağız. Oyun içinde değişiklik yaparken bazen başka bir değişiklik yapıyorsun. O yüzden bekleyip göreceğiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Her olasılığı düşünüyoruz."



Şenol Güneş, sıcak bir havada milli takımı yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür ederek, "Alanya'da ilk milli maçımızı oynadık. Özbekistan'la ilk resmi maçımızı oynadık. Zeki Çelik ilk gollerini attı. İrfan Can Kahveci ilk defa golünü atamadı. Ömer Ali Şahiner ilk defa milli oldu. TFF'nin yeni yönetiminin ilk maçı oldu. Alanya ve Antalya'da güzel ağırlandık. Asıl bundan sonra cehennemin başlangıcı başlıyor. Asıl bundan sonra savaş başlıyor. Bu zamana kadar sezonun yorgunluğunu atarken, fiziksel - zihinsel yorgunluğu atmaya attık. Moral olarak çok büyük bir sıkıntımız yok. Ancak Konya'daki Fransa maçı bu tempoda olmayacaktır. Bu iki maçı kazandık diye her şey güllük gülistanlık diyemeyiz. Eksiklerimizi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"EMRE TAŞDEMİR'İN GÜVENSİZLİKLERİ VAR"



Güneş, maç içerisinde Emre Taşdemir'i uyarmasıyla ilgili soru üzerine futbolcusunun yetenekli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Emre Taşdemir'in, uzun zamandır sakatlıktan dolayı oynamadığını, performansının yüzde 100'e ulaştığında daha iyi olacağına inandığını dile getiren Güneş, "Hücuma dönük iyi oynuyor ama defansa dönük sıkıntıları var. Erken hücuma gidince hem topu alamıyor rakibin ortasında kalıyor, hem de geriye yardım edemiyor. Onları bir de kontrolsüz yapınca çok gidip geliyor. Yoruluyor, zaten kramp girdi. Güvensizlikleri var. Kramp girdikçe de 'Ben sakatım.' diyerek kendini kenara atmak istiyor. Ben de ona devam etmesini söyledim. Gayet de iyiydi. Bir tanesinde geriye gerdiği ribaunda çıktı, depar attı. Sakat oyuncu onu yapmaz. Demek ki o psikolojiyi de yenmesi lazım. Onu görmek istedik, gördük. O yüzden kızma değil de uyarı açısından... Zaten tanıdığım, bildiğim bir oyuncu. Sol bek olarak elimizde Hasan Ali Kaldırım, Umut Meraş ve Emre Taşdemir var. Bakacağız şartlarına." dedi.