Türkiye-Fransa maçı Konya'da oynanacak
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Haziran ayında oynayacağı Fransa ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu.
Eleme grubundaki üçüncü maç gününde Türkiye ile Fransa arasında 8 Haziran 2019 Cumartesi günü oynanacak müsabaka, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak.
Milliler H Grubu'nda İzlanda ile oynayacağı dördüncü karşılaşma ise 11 Haziran 2019 Salı günü Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda yapılacak. Müsabaka yerel saatle 18.45'te (TSİ 21.45) başlayacak.
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