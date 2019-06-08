Türkiye - Fransa: 2-0 | A Milli Takım Konya'da destan yazdı (Maçın özeti)
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) Elemeleri H Grubu'nda, A Milli Takımımız, son dünya şampiyonu Fransa'ya hezimeti yaşattı. Türkiye, Fransız Milli Takımı'nı sahada silerek 2-0 mağlup etti. Zorlu maçta Milliler, Kaan Ayhan'ın golüyle üstünlüğü yakaladı. 40. dakikada sahneye Cengiz Ünder çıktı. H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi. Grupta ilk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.
- Fransa'ya karşı tarihi galibiyet
Milli takım, tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağladı. Rakibiyle 10 yıl sonra karşı karşıya gelen milli takım, sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.
Rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırdı.
İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol buldu.
- Hem hücumda hem savunmada başarılı
Türkiye, elemelerde hem hücumda hem savunmada başarılı futboluna devam etti. H Grubun'da fileleri 8 kez havalandıran milliler, üçüncü maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
- Şenol Güneş yönetiminde 2019'daki galibiyet serisi sürüyor
Ay-yıldızlı ekip, Fransa galibiyetiyle teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2019 yılındaki beşinci maçını da kazandı. Milliler, ikinci kez takımın başına geçen Güneş yönetiminde üst üste beşinci galibiyeti aldı.
Güneş'in teknik direktörlüğünde bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu arada ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.
- Saha ortasında büyük sevinç
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular, saha ortasında galibiyeti kutladı.
Ay-yıldızlı oyuncular, daha sonra tek tek tribünleri dolaşarak taraftarlarla galibiyetin coşkusunu yaşadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Cengiz’in sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde Dorukhan kafayla topu arka direkteki Kenan Karaman’a aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunu kaleci Lloris çıkardı ancak öncesinde hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
19. dakikada Mbappe’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Griezmann’ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.
30. dakikada Cengiz Ünder’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Merih, kafayla topu altıpasta üzerinde bulunan Kaan Ayhan’a aktardı. Kaan’ın düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada pres sonrasında topu kazanan Burak Yılmaz pasını Dorukhan'a aktardı. Dorukhan’ın ceza alanına girmeden verdiği pasta sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
43. dakikada sağ taraftan Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda Merih’in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Kenan Karaman'ın rakibine baskıyla kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Burak Yılmaz'a gönderdi. Burak'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci LIoris topu güçlükle kornere çeldi.
55. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Kenan Karaman'ın vuruşunda topu kaleci LIoris uzaklaştırdı.
56. dakikada Griezmann'ın sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Mert Günok topa hakim oldu.
69. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında Mahmut Tekdemir'in ceza yayı önünden sert şutunu kaleci LIoris güçlükle kornere çeldi.
79. dakikada Cengiz Ünder'in sağ korner çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.
80. dakikada Griezmann'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
85. dakikada Kenan Karaman'ın ara pasına hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahası içinden vuruşunda top kale direği dibinden auta gitti.
Karşılaşma, A Milli Futbol Takımı'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya),
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 89 Abdülkadir Ömür), Cengiz Ünder (Dk. 84 Yusuf Yazıcı), İrfan Can Kahveci (Dk. 79 Ozan Tufan), Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Fransa: LIoris, Digne (Dk. 46 Mendy), Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi (Dk. 46 Coman), Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud (Dk. 72 Ben Yedder), Mbappe
Goller: Dk. 30 Kaan Ayhan, Dk. 40 Cengiz Ünder (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 45 1 Merih Demiral (Türkiye), Dk. 45 1 Umtiti, Dk. 86 Coman (Fransa)
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