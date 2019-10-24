Türkiye FIFA dünya sıralamasında kaçıncı sırada?
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu. Futbolseverler de ülkemizin sıralamada kendine kaçıncı sırada yer bulduğunu merak ediyor. Peki, Türkiye FIFA dünya sıralamasında kaçıncı sırada?
Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken, Türkiye 4 basamak çıkarak 32'nciliğe yerleşti. İşte, Ekim 2019 FİFA dünya sıralaması hakkında ayrıntılar...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32'nciliğe yerleşti.
Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.
Milli Takımımızın lejyonerlerini izliyoruz...
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