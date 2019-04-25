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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
25.04.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Türkiye Espor Federasyonu 1 yaşında

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Türkiye Espor Federasyonu 1 yaşında

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türk e-sporunun geliştirilmesi hedefiyle kurulan Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) bir yaşında. Kuruluşunun birinci yılı vesilesiyle, TESFED’in Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, bir yıllık faaliyetlerini ve geleceğe dönük projelerini, Federasyon’un Ortaköy’deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında aktardı.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türk e-sporunun geliştirilmesi hedefiyle kurulan Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) birinci yaşını kutluyor. TESFED’in kurucu başkanı Alper Afşin Özdemir, bir yıllık faaliyetlerini ve geleceğe dönük projelerini, federasyonun Ortaköy’deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında paylaştı.

“Türkiye’yi bir numaralı e-spor ülkesi haline getirmek için çalışıyoruz”

TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türkiye’yi e-spor alanında dünya çapında bir marka haline getirmenin ve bütün uluslararası turnuvalara katılarak, alınan galibiyetlerle Türk bayrağını gururla dalgalandırmanın federasyonun en büyük hedefleri olduğunu belirtti.

Türkiye’yi bir numaralı e-spor ülkesi haline getirmek amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Özdemir, Uluslararası E-Spor Federasyonu’na (IeSF) üyelik başvurusu yapıldığını ve 51. üye olarak kabul işlemlerinin başladığını, kurulma aşamasında olan Avrupa E-spor Federasyonları Topluluğu’nun da kurucuları arasında yer aldıklarını aktardı.

“Türkiye E-Spor Federasyonu Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı”, “Hakem Talimatı” ve “Özel E-Spor Salonları ve Yeterlilik Belgesi Talimatı”nın yayımlandığını, önümüzdeki süreçte yeni liglerin oluşturulmasıyla birlikte Müsabaka Talimatları’nın da hayata geçirileceğini belirten Alper Afşin Özdemir, Ankara, Aydın, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Mersin ve Samsun’da temsilciliklerini de açtıkları bilgisini verdi. 

Geçtiğimiz bir yılda Binali Yıldırım’ın katılımı ile dünyanın en büyük beş  e-spor stadyumundan biri olan “Watergarden Espor Sahnesi”nin, Türkiye’de temsilciliği bulunan tek e-spor markası, Riot Games tarafından, Türkiye’nin ilk e-spor merkezi olan “Nonstop Zula Espor Merkezi”nin ise yüzde yüz yerli ilk ve tek e-spor markası olan InGame Group tarafından  açıldığını hatırlatan Alper Afşin Özdemir, Türkiye’de e-sporun gelişiminin ivme kazanması için bütün uluslararası  e-spor markalarının Türkiye’de temsilcilikler açmasının ve yerli e-spor markalarının çoğalmasının önemine işaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği

E-spor alanında gençlerin doğru yönlendirilmesinin gereğine inandıklarını vurgulayan Alper Afşin Özdemir, e-spora özel bir önem veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, MEB ve TESFED arasında Mayıs ayında bir protokol imzalanması kararı alındığını anlattı. Özdemir, bu protokol çerçevesinde liseler arası e-spor turnuvalarının yapılması, e-sporun müfredata konularak, ders olarak işlenmesi gibi projelerin hayata geçirileceğini bildirdi.

“eSüperlig”  geliyor

Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile 2019-2020 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan “eSüperlig” üzerinde çalıştıklarını, farklı oyunların temsilcileri ile görüşerek bu oyunların liglerinin oluşturulması ile ilgili sürecin de devam ettiğini belirten Özdemir, bunların yanı sıra e-spor milli takım formasının tasarlanması, farklı federasyonlar, sponsorlar ile iş birlikleri, yurt dışı federasyonlar ile iletişim çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

ODTÜ Elektronik Sporlar Topluluğu ile birlikte “METU GEEX E-Spor Turnuvası” düzenlenlendiğini anlatan Özdemir, İstanbul Erkek Lisesi ile birlikte İstanbul E-Spor  Turnuvası’nın gerçekleştirileceğini de belirtti.

“Ülkemiz e-spor alanında büyük potansiyele sahip”

Federasyon olarak lisanslama çalışmalarını da yürüttüklerini hatırlatan Özdemir, Nisan 2019 tarihi itibariyle 29’u kadın olmak üzere toplam 546 lisanslı e-sporcu, 55 tane de tescilli e-spor kulübü bulunduğunu kaydetti.

Espor ile ilgili bilgilendirici kamu spotunun kısa süre sonra yayınlanmaya başlanacağını belirten TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Federasyon olarak en büyük amacımız Türkiye’yi dünyada e-spor alanında bir marka haline getirmek, bütün uluslararası turnuvalara katılarak, aldığımız galibiyetlerle bayrağımızı gururla dalgalandırmaktır.  E-spor bilincinin bütün kesimlere duyurulması, bu konuda aileler nezdinde de bilinçlendirici olması amacıyla hazırladığımız kamu spotu da kısa süre sonra yayında olacak. E-spor ülkemizde hızlı gelişme gösteren bir alan.  Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre, Türkiye’de 32 milyon kişi oyun oynuyor ve 4 milyon kişinin e-spor farkındalığı bulunuyor. Bu rakamlar da gösteriyor ki, e-spor alanında ülkemizizn çok ciddi bir potansiyeli bulunuyor.  Federasyon olarak 2019 proje yılımız olacak ve e-sporun ülkemizdeki gelişimi için sıkı şekilde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

 

 

 

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