Türkiye Dünya Kupası Eleme Grubu'ndan nasıl çıkar?

Türkiye'nin Hırvatistan galibiyeti Dünya Kupası yolunda kritik bir adım oldu. Türkiye puanını 14'e çıkardı ve bu skorla zirveye de ortak oldu. Lider Hırvatistan 16 puanda kaldı ve Ukrayna'yı yenen İzlanda da 16 puana yükseldi.

NASIL TURLARIZ?

Türkiye son 2 maçını İzlanda ve Finlandiya ile oynayacak. İzlanda maçı tur bakımından kritik bir öneme sahip. Türkiye içeride oynayacağı maçı kazanırsa tur için çok büyük bir adım atmış olacak. Son Finlandiya maçında bir puan kaybı yaşanmaması durumunda Türkiye Rusya'ya doğru yürüyecek.

Türkiye 9. maçlarda sahasında İzlanda'yı ağırlayacak. Milli Takım İzlanda'yı yenerse puanını 17'ye çıkarıp son maçlar öncesinde 2. sıraya yükselecek. Son hafta da deplasmanda Finlandiya'yı yenersek grubu 20 puanla 2. sırada bitirme şansımız olacak.



İzlanda bizimle oynadıktan sonra son maçında sahasında Kosova'yı ağırlayacak. Ukrayna ise 9. maçlarda Kosova deplasmanına gidip son maçta Hırvatistan'ı sahasında ağırlayacak.



Dünya Kupası'nda Avrupa Elemelerinde 9 grup bulunuyor. Gruplarını 2. sırada bitiren 9 takım arasındaki en kötü 2. takım elenirken, diğer 8 takım playoff turunda birbirleriyle eşleşecek ve rakibini eleyecek 4 takım da 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Finlandiya yarıştan tam olarak koparken, grupta ilk 4 sırayı paylaşan 4 takım da(Hırvatistan, İzlanda, Türkiye, Ukrayna) tur atlama şansına sahip oldu. Türkiye İzlanda'ya mağlup olsa bile oynanacak olan diğer maçlar ay-yıldızlıların şansını belirleyecek.

İşte puan durumu:

- Hırvatistan'a karşı ilk galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 9. maçta ilk galibiyetini aldı.

Türkiye, daha önce oynadığı 6'sı resmi, 2'si özel geride kalan 8 maçtan 3'ünü kaybederken, 5'inde berabere kalmıştı. Rakibi karşısında penaltılar hariç üstünlük sağlayamamıştı.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul'daki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 5 gol bulmuştu. Türkiye, rakibine attığı gol sayısını da 6’ya çıkardı.

Türkiye, Hırvatistan karşısında ikinci kez bir maçı gol yemeden tamamlamayı da başardı.

- Lucescu ile ilk galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’ı 1-0 mağlup ederek Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde ilk galibiyetini de aldı.

Ay-yıldızlı ekip, bir ay önce göreve getirilen Lucescu idaresindeki ilk maçında Ukrayna karşısında sahadan 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

- Eskişehir’de 2’de 2

A Milli Futbol Takımı, Eskişehir’de oynadığı ikinci maçı da kazandı.

Eskişehir’de Moldova ile oynadığı özel maçı 3-1 kazanan Türkiye, Hırvatistan’ı da mağlup ederek Eskişehir’de 2’de 2 yaptı.

- Milli takıma büyük destek

A Milli Takımın, Hırvatistan ile oynadığı maçta tribünleri dolduran taraftarlar, ay-yıldızlı futbolculara büyük destek verdi.

Maçın ilk düdüğünden itibaren tezahüratlara başlayan taraftarlar bir an olsun susmadı.

- Taraftarlar etkinlik alanlarında eğlendi

Milli Takım ruhunu zirveye taşımayı hedefleyen Milli Takım TaraftarKulübü ve Milli Takım Çocuk Kulübü etkinlikleri Türkiye-Hırvatistanmaçında da gerçekleştirildi.

Yeni Eskişehir Stadı’ndaki müsabaka öncesi futbolseverler, milli takım ana sponsorları Turkcell ve Arçelik ile Milli Takım resmi tedarikçileri DYO, Gillette, PTT ve Tadelle'nin etkinliklerinde keyifli anlar yaşadı.

Minik taraftarlara güzel anlar yaşatan Milli Takım Çocuk Kulübü de aktivitelerini bu müsabaka ile sürdürdü. Milli Takım Çocuk Kulübü etkinliklerine katılan minikler, kendilerine ayrılan özel alanda VR sanal gerçeklik oyunları oynama fırsatına erişirken küçük-büyük her yaş grubuna hitap edecek aktivitelerle milli maç coşkusu yaşandı. Yüz boyamadan şut hızı ölçmeye dek bir çok etkinlik büyük ilgi gördü.