Türkiye Dominik Cumhuriyeti basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
FIBA Dünya Kupası öncesinde Atlas Kupası'nda boy gösteren Türkiye, Dominik Cumhuriyeti karşısında üçüncülük mücadelesi verecek. Peki, Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, basketbolseverlerin merakla beklediği Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı öncesi bazı bilgiler
Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile mücadele karşılaşacak. Mücadele internet üzerinden canlı olacak izlenebilecek. Peki, Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
A Milli Basketbol Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. 27 Ağustos Salı günü saat 11.30'da oynanacak olan mücadele, FIBA'nın resmi Youtube hesabından yayınlanacak.
FIBA YOUTUBE HESABI İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Cedi Osman, Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, iyi bir performans göstereceğini ve kendine güvendiğini söyledi.
24 yaşındaki kısa forvet, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda karşılaşacakları rakiplerini ve hazırlık sürecini AA muhabirine değerlendirdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi, turnuvada performans olarak kendisinden beklentilerin yüksek olduğunun hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:
"Kendime güveniyorum. Güven olarak insanların beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Bu durum bende bir stres veya gerilim oluşturmuyor. Ben uzun zamandır buna hazırlanıyorum."
"TAKIMIN MORALİ VE HAVASI ÇOK İYİ"
24 yaşındaki milli basketbolcu, hazırlık sürecinin çok keyifli geçtiğini belirtti.
Hazırlık sürecini değerlendiren Cedi, "Gayet her şey yolunda. Takımın morali ve havası çok iyi. Sayılı günler kaldı, yavaş yavaş hazırlanıyoruz." yorumunda bulundu.
"ZOR BİR GRUPTA MÜCADELE EDİYORUZ"
Cedi Osman, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda zor bir grupta yer aldıklarını dile getirdi.
Cedi, grupta güçlü ekiplerle karşılaşacaklarını vurgulayarak, "Zor bir grupta mücadele ediyoruz. Bu saatten sonra rakip seçme gibi şansımız yok. Bütün rakiplerimize karşı en iyi basketbolumuzu oynamaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda, ABD, Çekya ve Japonya ile karşılaşacak.
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