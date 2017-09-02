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Türkiye - Büyük Britanya

A Milli Erkek Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam Büyük Britanya ile karşı karşıya geliyor...

Hürriyet Haber
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanıyor.

A Milli Takımımız, grubundaki ilk maçında Rusya’ya 76-73’lük skorla mağlup olmuştu. Millilerimizin bu akşam karşılaşacağı rakibi Büyük Britanya ise Belçika’ya 103-90 kaybetti.

Türkiye'nin Maç Programı
A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:

1 Eylül Cuma:

Türkiye: 73-Rusya: 76

2 Eylül Cumartesi:

21.00 Büyük Britanya-Türkiye

4 Eylül Pazartesi:
21.00 Sırbistan-Türkiye

5 Eylül Salı:
21.00 Türkiye-Belçika

7 Eylül Perşembe:
20.45 Letonya-Türkiye

Turnuva formatı

Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden ülkeler, adlarını ikinci tura yazdıracak.

İkinci turdan itibaren İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda tek maç eleme usulüyle devam edecek şampiyona sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.

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