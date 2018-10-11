'Türkiye - Bosna Hersek' maçına banko iddaa...
UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazar günü Rusya ile oynayacağız. O maç öncesi son hazırlığı ise Rize'de, Bosna Hersek ile yapıyoruz. iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
- Mircea Lucescu, geçtiğimiz ay çağırdığı isimlerle yola devam etmeye karar verdi. Emre Akbaba dışında kadroyu koruyoruz.
- Robert Prosinecki'nin kadrosunda Spor Toto Süper Lig'den 4 isim 'Sehic (Kaleci - BB Erzurumspor), Visca (orta saha - Başakşehir), Milosevic (orta saha - Konyaspor) & Bajic (forvet - Başakşehir)' yer alıyor.
2.5 ALT tercihi göz kırpıyor!
- Milli takımımızın ev sahipliğinde yapılan son 8 hazırlık maçının 4'ünde 2.5 gol barajı aşılmadı.
- Resmi maçlar da dahil olmak üzere, oynadığımız son 7 maçın 6'sını kaybetmedik.
- Bosna Hersek son 10 maçının 8'ini kaybetmedi, son 8 maçının ise 6'sı '2.5 ALT' bitti.
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