Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç başarılardan memnun!

Gözgeç, AA muhabirine yaptığı 2017 yılı değerlendirmesinde, bu yıl yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde hem erkek hem de kadın takımlarının kazandıkları başarıların kendileri açısından sevindirici olduğunu kaydetti.



Geride bıraktıkları yılın kendileri açısından ilklerle dolu olduğuna vurgu yapan Gözgeç, "2017'nin en unutulmaz olayı, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlediğimiz Avrupa Genç Erkekler Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazanmamız oldu. Bu başarı, 37 yıllık oyunlar tarihinde Türkiye için bir ilki ifade etmesinin yanı sıra bizlerin geleceğe umut dolu bakmasının da en önemli vesilelerinden biri oldu. Kazandığımız başarılar, 2018 için önemli bir basamak olacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BOKS LİGİ'Nİ KURMA KARARIMIZI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Başkan Gözgeç, 2017 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlar ve yurt dışında düzenlenen ikili kamplarla sporcuları sürekli hazır halde tutmak istedikleri belirtti.

Sadece başarılar açısından değil, yönetim tarafından alınan bazı kararlar bakımından da oldukça önemli bir yılı geride bırakmak üzere olduklarını dile getiren Gözgeç, "İkili kamplar ve yurt dışı organizasyonlarının bazı noktalarda yeterli olmadığını gördük. Sporcularımızın 2020 Olimpiyatları'na kadar geçirdikleri değişimi sürekli gözlem altında tutmak ve kondisyonlarının her zaman üst seviyede hazır olmasını sağlamak adına Türkiye Boks Ligi'nin kurulmasını da kararlaştırdık. Önümüzdeki yılın şubat ayından itibaren 12 takımlı deplasmanlı bir lig kuracağız." diye konuştu.

"ORGANİZASYONLARIMIZ ANADOLU EKONOMİSİNE CAN SUYU OLDU"

Eyüp Gözgeç, Türkiye'nin son 10 yılda hayata geçirdiği tesisleşme hamlesinin meyvelerini 2017 yılında da almaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Eskiden İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerin dışına çıkıp organizasyon yapma imkanları olmadığını dile getiren Gözgeç, şöyle devam etti:

"Tesis olsa, ulaşım sorun oluyordu. Ulaşım olsa konaklama sıkıntısı yaşıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin dört bir yanında hepsi birbirinden donanımlı spor tesislerine ve oldukça konforlu konaklama imkanlarına sahip olduk. Ulaşımda da en ufak bir aksama yok. Biz de bu gerçeklikten yola çıkarak organizasyonlarımızı Anadolu'nun dört bir yanına yayma kararı aldık. Sadece 2017 yılında Iğdır'dan Balıkesir'e, Rize'den Antalya, Amasya ve Iğdır'a kadar çok farklı kentlerde organizasyonlar düzenledik. Bu vesileyle yüzlerce sporcu, antrenör, hakem ve görevli ile gittiğimiz şehirlerde ciddi bir ekonomik hareketliliği de beraberimizde götürdük. Organizasyonlarımız, Anadolu ekonomisine can suyu oldu. "

"2018 BOKSTA ÇETİN GEÇECEK"

Başkan Gözgeç, bugün yaptıkları hazırlıklar ve attıkları adımların 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlara yönelik olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok çetin geçecek bir 2018 bizi bekliyor. Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesinde aslında en kritik yıl olacak. 2018'de atacağımız her adım bizleri 2020'de hedeflerimize bir adım daha yaklaştırsın istiyoruz. Bu kapsamda da önümüzdeki dönemi, 2020'de gelecek madalya için de en önemli basamaklardan biri olarak görüyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşabileceğimiz bir yıl olur. Bunu sadece Boks Federasyonu adına değil ülkemizin tüm spor camiasına adına temenni ediyorum."