Türkiye Bisiklet Turu'nda zafer Felix Grossschartner'in
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.
İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 16 Nisan'da başlayan TUR 2019'un Sakarya ile İstanbul arasındaki 172,4 kilometrelik altıncı ve son etabı yapıldı. Avrasya Tüneli'nden geçen bisikletçiler, Sultanahmet Meydanı'nda finiş noktasına ulaştı.
Bora-Hansgrohe takımının 25 yaşındaki bisikletçisi Grossschartner, altı etap sonunda elde ettiği 24 saat 53 dakika 58 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak TUR 2019'un şampiyonu oldu. Grossschartner'i 19 saniye geriden takip eden BAE Emirates takımından (Birleşik Arap Emirlikleri) İtalyan bisikletçi Valerio Conti ikinci, 25 saniye geriden takip eden Astana (Kazakistan) ekibinden Eritreli Merhawi Kudus ise TUR 2019'u üçüncü sırada tamamladı. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı ve son etabını ise 4 saat 10 dakika 41 saniyelik süresiyle Lotto Soudal (Belçika) ekibinin Avustralyalı bisikletçisi Caleb Ewan birinci sırada tamamladı.
Yeşil mayo Sam Bennett
TUR 2019'un ilk 2 etabını birinci sırada tamamlayan Bora-Hansgrohe ekibinin İrlandalı bisikletçisi Sam Bennett, en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu kazandı. Bennett, bu mayoyu organizasyonda üst üste ikinci kez kazandı.
Kırmızı mayo Whimo Willems
Organizasyonda en iyi tırmanışçının elde ettiği kırmızı mayoyu, Sport Vlaanderen-Baloise (Belçika) takımının Belçikalı sporcusu Thimo Willems elde etti.
Beyaz mayo Feritcan Şamlı
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı, birinci etabın ardından giydiği ve hiç çıkarmadığı beyaz mayonun sahibi oldu.
En iyi takım Manzana Postobon Team
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun en iyi takımı ise Kolombiya temsilcisi Manzana Postobon Team oldu.
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