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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.04.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Türkiye Bisiklet Turu'nda zafer Felix Grossschartner'in

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Türkiye Bisiklet Turu'nda zafer Felix Grossschartner'in

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı. 

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 16 Nisan'da başlayan TUR 2019'un Sakarya ile İstanbul arasındaki 172,4 kilometrelik altıncı ve son etabı yapıldı. Avrasya Tüneli'nden geçen bisikletçiler, Sultanahmet Meydanı'nda finiş noktasına ulaştı. 

Bora-Hansgrohe takımının 25 yaşındaki bisikletçisi Grossschartner, altı etap sonunda elde ettiği 24 saat 53 dakika 58 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak TUR 2019'un şampiyonu oldu. Grossschartner'i 19 saniye geriden takip eden BAE Emirates takımından (Birleşik Arap Emirlikleri) İtalyan bisikletçi Valerio Conti ikinci, 25 saniye geriden takip eden Astana (Kazakistan) ekibinden Eritreli Merhawi Kudus ise TUR 2019'u üçüncü sırada tamamladı. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı ve son etabını ise 4 saat 10 dakika 41 saniyelik süresiyle Lotto Soudal (Belçika) ekibinin Avustralyalı bisikletçisi Caleb Ewan birinci sırada tamamladı. 

Yeşil mayo Sam Bennett 

TUR 2019'un ilk 2 etabını birinci sırada tamamlayan Bora-Hansgrohe ekibinin İrlandalı bisikletçisi Sam Bennett, en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu kazandı. Bennett, bu mayoyu organizasyonda üst üste ikinci kez kazandı. 

Kırmızı mayo Whimo Willems 

Organizasyonda en iyi tırmanışçının elde ettiği kırmızı mayoyu, Sport Vlaanderen-Baloise (Belçika) takımının Belçikalı sporcusu Thimo Willems elde etti. 

Beyaz mayo Feritcan Şamlı 

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı, birinci etabın ardından giydiği ve hiç çıkarmadığı beyaz mayonun sahibi oldu. 

En iyi takım Manzana Postobon Team 

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun en iyi takımı ise Kolombiya temsilcisi Manzana Postobon Team oldu. 

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