Türkiye-Belçika maç sonucu: 78-65

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Millilerimiz, 78-65'lik skorla kazandı ve gruptaki 2. galibiyetini aldı.
Türkiye, EuroBasket D Grubu 4. maçında karşılaştığı Belçika'yı ara ara zorlansa da devirip, turnuvada yola devam etmek adına dev bir adım attı: 78-65.
Melih, Cedi ve Semih'in skorer oyununa, bench'ten gelen Furkan Korkmaz'ın sayıları ve kattığı müthiş hava eklenince zafer geldi.
Belçika, üçüncü çeyrekte 'yakalar gibi' olsa da 12 Dev Adam 'kaçmayı' başardı. Şimdi gözler, Perşembe akşamı oynanacak Letonya maçına çevrildi.
TÜRKİYE NASIL KAZANDI?
1- Maç boyu, tam saha baskımızın oluşturduğu boşlukları iyi değerlendiren Belçika'nın dış atış performansına karşılık verebildik.
2- Bench katkısı önemliydi. Barış Hersek'ın, farkın kapandığı 3. çeyrek başında üst üste iki üçlüğü ile nefes alıp üstünlüğü koruduk.
3- Boyalı alanda hücum ve savunmada göz açtırmadık. İkili oyunlar ve içeri penetrelerle yaptığımız hücumlar rakibi yıprattı.
Maçın kırılma anı:
Son çeyrekte bitime 3.41 kala Melih'in üçlüğü farkı 7'ye (67-60) çıkarmamızı sağladı.
Maçın en skoreri:
Furkan Korkmaz
14 sayı
Maçın adamı:
Furkan Korkmaz
Bench'ten gelen desteğiyle, Belçika karşısında zirveyi gördü. Takımı ateşledi. Skor yükünden çok daha fazlasını verdi.
Maçın sayısı:
İkinci çeyrekte 5.24'te Semih'in Tumba'ya fake gösterip sonra aldığı basket faul.
Maç bitti Melih, Obradovic'e koştu
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından milli yıldız Melih Mahmutoğlu, galibiyet sevincini karşılaşmayı kenardan takip eden koç Zeljko Obradovic ile paylaştı. Fenerbahçe Doğuş'un Sırp koçu, oyuncusuna sarılarak onu tebrik etti.
Letonya biletleri tükeniyor
Türkiye'nin Perşembe akşamı 20.45'te D Grubu'nda yapacağı son maç olan Letonya mücadelesinin biletlerini büyük bölümünün tükendiği öğrenildi.
SALON: Fenerbahçe Arena
HAKEMLER: Saverio Lanzarini *** (İtalya), Milan Nedovic *** (Slovenya), Ferdinand Pascual *** (Filipinler)
İLK ÇEYREK: 23-14
DEVRE: 40-33
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 55-53
TÜRKİYE
OYUNCU S R A
Erkan 3 1 -
Doğuş 2 - -
Sinan 3 2 3
Cedi 10 2 2
Barış 9 4 1
Semih 12 2 5
Melih 12 2 -
F. Aldemir 2 2 -
Sertaç 5 3 -
F. Korkmaz 14 1 1
Kenan 6 2 1
TOPLAM 78 24 13
BELÇİKA
OYUNCU S R A
Lecomte 5 - -
Van Rossom 13 5 3
Hervelle 3 4 3
Mwema - - -
Tabu 6 2 4
Serron 7 5 3
Salumu 7 1 1
Gillet 10 2 -
De Zeeuw 9 3 3
Tumba 3 - -
Bako 2 - -
TOPLAM 65 23 17