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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
31.12.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Türkiye basketbolu adına 2018'de 2 kupa!

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Türkiye basketbolu adına 2018'de 2 kupa!

Türk basketbolu, 2018 yılında kulüpler bazında önemli başarılar elde etti. Uluslararası organizasyonlarda mücadele eden takımlar, bu yıl Türkiye'ye 2 kupa getirdi.

Erkeklerde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden Darüşşafaka, 2017-2018 sezonda finale yükseldi.

Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımıyla karşılaşan yeşil-siyahlı ekip, final serisini 2-0 kazandı ve şampiyon oldu. Darüşşafaka, Türkiye adına bu yılki ilk kupayı kazandı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı da FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, kadınlarda Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Finalde İtalya temsilcisi Reyer ile karşılaşan Galatasaray, sahasındaki maçı 22 sayı farkla (90-68) kazanırken deplasmanda 72-65 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk maçın avantajıyla kupaya uzanan takım oldu ve Türkiye adına basketbolda bu yılki 2. kupayı aldı.

- Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde finalde üzüldü

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'ni finalde kaybetti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son yılların en başarılı takımlarından olan sarı-lacivertliler, bu yıl da iyi performansını sürdürdü.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde dördüncü kez üst üste Dörtlü Final'de yer aldı.

Sırbistan'da düzenlenen Dörtlü Final'deki yarı final maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenen Fenerbahçe, finale yükseldi.

Finalde İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşan sarı-lacivertliler, 85-80 yenildi ve Avrupa 2'ncisi oldu.

- Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası vizesi aldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'na gitme hakkı elde etti.

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile B Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2. tura yükseldi.

Milliler, bu turda İspanya, Karadağ, Slovenya, Letonya ve Ukrayna ile I Grubu'nda yer aldı. Grupta İspanya, Karadağ ve Slovenya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, 2. sırayı aldı ve 2019'da Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

- Kadınlar, Avrupa şampiyonası bileti aldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği FIBA 2018 Dünya Kupası'ndan erken elenirken, 2019 Avrupa Şampiyonası'na lider gitme hakkı kazandı.

Avustralya, Nijerya ve Arjantin ile yer aldığı grubu 3. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turuna yükseldi. Çeyrek finale yükselmek için Fransa ile karşılaşan milliler, 78-61 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti.

A Milli Takım, eylül ayındaki FIBA Dünya Kupası'ndan sonra kasımda 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, Belarus, Polonya ve Estonya'nın yer aldığı grubu 5 galibiyet, 1 yenilgiyle lider tamamladı ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

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