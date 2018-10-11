Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Ömer Faruk Yurtseven'e ceza! 8 maç men...
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, davet edildiği A Milli Takım kadrosuna katılmayan Ömer Faruk Yurtseven’e 8 milli maçtan men cezası verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, davet edildiği A Milli Takım kadrosuna katılmayan Ömer Faruk Yurtseven’e 8 müsabakadan men cezası verdi.
TBF’den yapılan açıklamada, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda geçen ay oynadığı Karadağ ve Slovenya maçlarının kadrosuna davet edilmesine rağmen katılmayan Ömer Faruk’un 8 müsabakadan men edildiği bildirildi.
20 yaşındaki Ömer Faruk, ABD’de Georgetown Üniversitesi’nde eğitim ve spor hayatını sürdürüyor.
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