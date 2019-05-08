Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu
Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) play-off yarı final serisinde rakiplerine 3-1 üstünlük sağlayarak finale kalan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi.
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, play-off yarı final dördüncü maçında deplasmanda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik'i 78-63 yenerek seriyi 3-1'e getirdi ve finalist olmayı başardı.
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ise İzmir'de konuk olduğu Bornova Belediyespor'u 69-52 mağlup ederek seriyi 3-1 üstün bitirdi ve adını finale yazdıran bir diğer takım oldu.
Bu sonuçlarla her iki ekip de gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
TB2L'de sezonu şampiyon tamamlayacak takım, yeri ve tarihi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından duyurulacak final maçında belli olacak.
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