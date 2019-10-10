Türkiye'nin konuğu Arnavutluk. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında yarın İstanbul'da Arnavutluk ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek



Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak. Milli takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dışında eksik bulunmuyor.

Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında yarın sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te İzlanda-Fransa ve Andorra-Moldova maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip.



Aday kadro

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

İstatistikler

Arnavutluk ile oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Türkiye, rakibini daha önceki yedi karşılaşmada sadece iki kez mağlup edebilmişti. Arnavutluk'un bugüne kadar Türkiye karşısında aldığı dört galibiyetin üçü deplasmanda geldi. Türkiye, Arnavutluk'u konuk ettiği son dört karşılaşmanın üçünde sahadan yenik ayrıldı. Tarihinde Arnavutluk ile oynadığı yedi resmi maçın beşini kazanan Türkiye, bu karşılaşmaların dördünde kalesini gole kapadı.

Arnavutluk, Türkiye'yi yendiği dört maçta da rakibine en az ikişer gol attı. Toplamda ise rakibinden daha az galibiyet almasınarağmen fileleri daha fazla havalandırmayı başardı. Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa'nın ardından en fazla orta yapan iki takım Türkiye ve Arnavutluk. Euro 2020 Eleme gruplarında şu ana kadar kafayla en fazla gol atan takım Türkiye. Arnavutluk ise henüz kalesinde kafa golü görmedi. Euro 2020 Eleme gruplarında oynanan maçların ikinci yarılarında gol yemeyen sadece üç takım var: Türkiye, Belçika & Ukrayna. Türkiye'nin Arnavutluk'a attığı son dört golün üçünde asisti yapan oyuncu Cenk Tosun'du. Milli formayla şu ana kadar 15 golü bulunan Cenk, henüz Arnavutluk filelerini havalandıramadı. Euro 2020 Eleme gruplarında Arnavutluk formasıyla iki ya da daha fazla gol atabilen tek oyuncu Sokol Cikalleshi. Arnavut oyuncu, milli formayla çıktığı son iki maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Metro seferlerine milli maç düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Cuma akşamı Kadıköy'de oynanacak Türkiye-Arnavutluk maçı dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile yapacağı maç dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Metro İstanbul'un işlettiği raylı sistem hatlarında seferler, 11 Ekim Cuma günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Arnavutluk maçı için yeniden düzenlendi.

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarında seferler saat 01.30'a kadar uzatıldı.

"Gece Metrosu" projesi kapsamındaki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatlarının 24 saat kesintisiz işletilmesine devam edilecek.