Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriTürkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
GeriSpor Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 10.10.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Türkiye Arnavutluk milli maçı ile milli takımımız önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Spor severler bu mücadelenin ne zaman oynanacağını ve karşılaşmanın hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki Türkiye Arnavutluk milli maçı zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Türkiye'nin konuğu Arnavutluk. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında yarın İstanbul'da Arnavutluk ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek

Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak. Milli takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dışında eksik bulunmuyor.

Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında yarın sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te İzlanda-Fransa ve Andorra-Moldova maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip.

Aday kadro

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

İstatistikler

Arnavutluk ile oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Türkiye, rakibini daha önceki yedi karşılaşmada sadece iki kez mağlup edebilmişti. Arnavutluk'un bugüne kadar Türkiye karşısında aldığı dört galibiyetin üçü deplasmanda geldi. Türkiye, Arnavutluk'u konuk ettiği son dört karşılaşmanın üçünde sahadan yenik ayrıldı. Tarihinde Arnavutluk ile oynadığı yedi resmi maçın beşini kazanan Türkiye, bu karşılaşmaların dördünde kalesini gole kapadı.

Arnavutluk, Türkiye'yi yendiği dört maçta da rakibine en az ikişer gol attı. Toplamda ise rakibinden daha az galibiyet almasınarağmen fileleri daha fazla havalandırmayı başardı. Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa'nın ardından en fazla orta yapan iki takım Türkiye ve Arnavutluk. Euro 2020 Eleme gruplarında şu ana kadar kafayla en fazla gol atan takım Türkiye. Arnavutluk ise henüz kalesinde kafa golü görmedi. Euro 2020 Eleme gruplarında oynanan maçların ikinci yarılarında gol yemeyen sadece üç takım var: Türkiye, Belçika & Ukrayna. Türkiye'nin Arnavutluk'a attığı son dört golün üçünde asisti yapan oyuncu Cenk Tosun'du. Milli formayla şu ana kadar 15 golü bulunan Cenk, henüz Arnavutluk filelerini havalandıramadı. Euro 2020 Eleme gruplarında Arnavutluk formasıyla iki ya da daha fazla gol atabilen tek oyuncu Sokol Cikalleshi. Arnavut oyuncu, milli formayla çıktığı son iki maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Metro seferlerine milli maç düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Cuma akşamı Kadıköy'de oynanacak Türkiye-Arnavutluk maçı dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile yapacağı maç dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Metro İstanbul'un işlettiği raylı sistem hatlarında seferler, 11 Ekim Cuma günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Arnavutluk maçı için yeniden düzenlendi.

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarında seferler saat 01.30'a kadar uzatıldı.

"Gece Metrosu" projesi kapsamındaki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatlarının 24 saat kesintisiz işletilmesine devam edilecek.

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Dorukhan Toköz: 2 hafta sonra değnekleri atıyorum
Galatasaray'ın yeni bekleri Tottenham'dan!
Rose ve Auirer bombası! Tottenham'dan Süper Lig'e...
Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?