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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.09.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman oynanacak?

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Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye'nin bir sonraki milli maçı olan Arnavutluk mücadelesi için geri sayım başladı. H Grubunda 6 maçta 5 galibiyet elde ederek liderlik koltuğunda oturan Türkiye, bu kez Arnavutluk maçı ile sahneye çıkacak. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman oynanacak? İşte, H Grubunda mücadele eden Türkiye'nin Arnavutluk maçı öncesi bazı bilgiler

Türkiye Arnavutluk maçı ile A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesi devam ediyor. Şampiyonada Arnavutluk karşısında galibiyet için sahada olacak olan Türkiye, buradan da 3 puanla ayrılması halinde yerini garantide tutmaya devam edecek. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında Türkiye, Arnavutluk ile karşılaşacak. 11 Ekim tarihinde oynanacak olan mücadele, puan tablosuna son halini verecek. 

MOLDOVA MAÇI SONRASI ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMALAR

A Milli Futbol Takımı'nın iyi yolda olduğunun altını çizen Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Gruba baktığımızda yerimizi olumsuz olarak görmüyoruz. İzlanda'yı yenseydik daha rahattık. Yolumuz devam ediyor. İyi durumdayız. İzlanda beraberliği ve galibiyeti olsa bitmişti. Arnavutluk zor bir takım. Deplasmanda da iyi oynuyorlar. Tanıyorlar bizi. Bir ay zamanımız var. Ekim ayında oynayacağız. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi niyetle oynuyorlar. Biz bir ekibiz. Aile havasını herkese yaymak istiyoruz. Aile olmak istemeyenler biraz daha saygılı olsun. Milli takım hakareti hak etmiyor. Kimse yapmasın bunu artık."
Oyuncu seçimlerini şartlara göre yaptıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Hangi oyuncu oynarsa oynasın milli takım oyuncusu. Seçimler, şartlara ve futbolcunun durumuna göre değişiyor. Çağlar da, Kaan da benim için önemli. 'Neden bu oyuncu oynamadı' diye malzeme çıkarmak doğru değil. Hakan ve Cenk geçen maça göre daha iyi oynadılar. Daha da iyi bir Cenk istiyoruz. Abdulkadir'i ilk defa milli olsun diye sahaya koydum. Enes'e borçlu kaldım. Onu da öderiz inşallah. Enes de gol atarak bize cevabını verir." şeklinde görüş belirtti.

"DEĞİŞİKLİKLERİ NORMAL GÖRÜYORUM"

Şenol Güneş, Andorra maçına göre 5 farklı oyuncuya ilk 11'de şans vermesi ile ilgili bir soruya şöyle cevap verdi:

"Tartışmamızı burada yaparsak daha iyi olur. İki maç yapıyorsunuz. Fiziksel düşüşler ve rakibe göre değiştirdiğimiz oyuncular vardır. Bunların oynaması çok önemli. Emre'yi geçen maçta bayağı zorladık. Bugün de oynamayı çok istedi ama bu, ona başka sıkıntı getirebilirdi. Hakan gibi oyuncuya saygı duymakta yarar var. Değişiklikleri normal görüyorum. Umut bugün daha iyi oynadı. Cenk'i zorladık. Tam maç performansı yakalamadı ama golcü Cenk. Kazanmak lazım."

"SAMİMİ DESTEK İSTİYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'na yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savunan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte başaracağımızı söyledik. Halktan bu sıcaklığı görüyorum. Eleştiri adı altında hakarete varan şeyler oluyor. Bu, kültürümüzün geriye gitmesine neden oluyor. Kötü sonuçlar aldığımızda tabii eleştiri olacak. Ancak yok saymak ve istememek... Geçmişten beri yapılan böyle şeylerin değişmesi lazım. Her şeyi birlikte yapalım. Samimi destek istiyoruz. Arnavutluk ile zor bir maç oynayacağız. Taraftarla bütünleşip oyunumuzun da üstüne koyarak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz."

Son olarak milli takıma başarısız olduğu süreçte de destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Bu, Türkiye'nin milli takımı. Başarısız olduğu ve tökezlediği zamanda da herkesin milli takımı. Ne olur saygılı eleştiri yapalım. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Kavga etmeden konuşalım. Daha iyi olacak. Kadromuz yeni. Şu anda yarışıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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