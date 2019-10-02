Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yapacağı maç öncesi heyecan dorukta. Söz konusu maça kısa bir süre kala, müsabakanın tarih bilgisi pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında İstanbul'da Arnavutluk ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın biletleri kısa sürede tükendi. İşte, Türkiye Arnavutluk milli maçı hakkında tüm ayrıntılar...
EURO 2020 elemeleri H Grubunda 6 maçta 5 galibiyet elde ederek liderlik koltuğunda oturan Türkiye, bu kez Arnavutluk maçı ile sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maç, 11 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.
BİLETLER TÜKENDİ
A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, "Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." denildi.
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