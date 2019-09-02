Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Andorra maçı için geri sayım devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye milli maç programı ve Andorra maçına dair bilgileri merak edenler için detaylar
Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milliler, Andorra karşılaşması öncesi son antrenmanını 6 Eylül'de gerçekleştirecek. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayımlanacak.
ADAY KADROSU AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )
Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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