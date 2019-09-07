Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020 Milli maç hangi kanaldan canlı izlenecek?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye, Vodafone Park'ta Andorra'yı ağırlayacak. H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan A Milli Takım, son 6 yıldaki en farklı galibiyetini Andorra karşısında elde etti. Nefeslerin tutulduğu mücadele dakikalar kala, muhtemel 11'ler de merak konusu oldu. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanaldan canlı izlenecek?
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de Türkiye bu akşam Andorra'ya karşı mücadele verecek. İstanbul'da oynanacak olan dev karşılaşmada 40 bin Ay-Yıldızlı seyircinin yer alması bekleniyor. Öte yandan, ilgiyle takip edilecek olan mücadelede İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson düdük çalacak. İşte, EURO 2020 Türkiye Andorra maçının detayları...
TÜRKİYE ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK?
Türkiye Andorra milli maçı bu akşam 21:45'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.
Türkiye Andorra mücadelesini İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.
Türkiye - Andorra maçına 40 bin seyirci
Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolseverlerin mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Taraftarlara teşekkür edilirken, tribünde yaklaşık 40 bin Ay-Yıldızlı seyircinin yer alması bekleniyor.
Türkiye: Mert, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Umut, Emre, İrfan Can, Hakan, Yusuf, Güven, Cenk.
HER KOLTUĞA BİR TÜRK BAYRAĞI
A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Andorra ile karşılaşacağı Beşiktaş Park'ta taraftarların oturacağı koltuklara Türk bayrağı konuldu. Maçın başlama düdüğü ile birlikte statta Türk bayraklarıyla adeta bir şölen yaşanacak.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da resmi bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynamıştı. Kazakistan'ı 3-1 yenen Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz kaydetmişti. Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrasında stadı terketmişti.
Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.
2019'daki yedinci maç
Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki yedinci maçına çıkacak.
Milliler, bu yıl oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı.
Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti. Milli takım, Konya'da oynadığı
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya
şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında ise deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybetti.
Şenol Güneş yönetimindeki 57. karşılaşma
A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 57. maçına Andorra mücadelesiyle çıkacak.
Şenol Güneş yönetiminde 56 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 85 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 38 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 23'ünü kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 70 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.
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