Türkiye Almanya Voleybol final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hedef Tokyo!

Türkiye Almanya voleybol final maçı için geri sayım başladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden ve rakiplerini teker teker nakavt ederek finale kadar yükselen Türkiye, Almanya karşısında hedeflediği galibiyeti elde etmesi halinde, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına doğrudan katılma hakkını elde edecek. Peki, Türkiye Almanya voleybol final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2020 Tokyo Olimpiyatları biletini almak isteyen Türkiye, bugün saat 19.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Kanal D ve Teve2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Final karşılaşmasını Spor Arena'dan da görüntülü canlı olarak izleyebileceksiniz...

Hollanda’nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, olimpiyat vizesi için sahaya çıkacağı dev final karşılaşması Kanal D ekranlarından voleybol severler ile buluşacak.

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak ve şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı elde edeceği final mücadelesi TSİ 19.30’da başlayacak.

TÜRKİYE'NİN TURNUVADAKİ GEÇMİŞİ

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilen Milli Takımımız ikinci maçında ise Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Gruptaki 3. maçında Belçika'yı da 3-2'lik skorla geçen Filenin Sultanları yarı finale yükselmişti. Yarı finalde A Grubu birincisi Polonya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kazanmasını bildi ve final biletini aldı.

Milli Takımımızın rakibi Almanya ise yarı final maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.