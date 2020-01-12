Türkiye - Almanya voleybol final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri yarı final mücadelesinde Polonya'yı 3-2 mağlup ederek adın finale yazdırdı. Fileninn Sultanları olimpiyat biletini alabilmek için bugün final maçında Almanya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Almanya finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm bu detaylar haberimizde...
Türkiye - Almanya finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini alabilmek için bugün saat 19.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Teve2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Final karşılaşmasını Spor Arena'dan da canlı olarak takip edebileceksiniz.
2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilen Milli Takımımız ikinci maçında ise Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Gruptaki 3. maçında Belçika'yı da 3-2'lik skorla geçen Filenin Sultanları yarı finale yükselmişti. Yarı finalde A Grubu birincisi Polonya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kazanmasını bildi ve final biletini aldı.
Milli Takımımızın rakibi Almanya ise yarı final maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
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