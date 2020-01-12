Türkiye - Almanya voleybol final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye - Almanya finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini alabilmek için bugün saat 19.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Teve2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Final karşılaşmasını Spor Arena'dan da canlı olarak takip edebileceksiniz.

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilen Milli Takımımız ikinci maçında ise Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Gruptaki 3. maçında Belçika'yı da 3-2'lik skorla geçen Filenin Sultanları yarı finale yükselmişti. Yarı finalde A Grubu birincisi Polonya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kazanmasını bildi ve final biletini aldı.

Milli Takımımızın rakibi Almanya ise yarı final maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.