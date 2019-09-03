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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.09.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Türkiye ABD basketbol dünya kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye ABD basketbol dünya kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ikinci maçını güçlü rakibi ABD ile yapacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Türkiye ABD basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyonun dördüncü gününde Türkiye, E Grubu'ndaki ikinci maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Japonya ile Çekya karşılaşacak, gözler şimdi krititik Türkiye ABD maçında. İşte, Türkiye ABD basketbol maçına ilişkin ayrıntılar...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci karşılaşmasında bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

Dev maça dair tüm ayrıntıları Spor Arena ve haberimizden anlık olarak takip edebileceksiniz...

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 üstünlük sağladı. Turnuvanın favorilerinden ABD ise Çekya'yı 88-67 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. E Grubu'ndaki günün diğer maçında ise TSİ 11.30'da Japonya ile Çekya karşı karşıya gelecek.

Milli takımda yer alan Scottie Wilbekin'in yarınki zorlu maçta oynaması bekleniyor. Parmağındaki sorundan dolayı turnuva öncesi gerçekleştirilen antrenmanlara zaman zaman katılmayan Wilbekin, Japonya maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı.

Milliler ilk maçta Japonya engelini rahat geçmişti...

Türkiye 86-67 Japonya (ÖZET)2019 FIBA Dünya Kupası organizasyonunun ikinci gününde A Milli Erkek Basketbol Takımımız, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya engelini fazla zorlanmadan 86-67 geçmesini bildi. Milli Takım'da Ersan İlyasova 17 sayı, 9 ribaund, Melih Mahmutoğlu 17 sayı, 3 ribaund, Cedi Osman 12 sayı, 1 asist ve Furkan Korkmaz da 10 sayı ve 3 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. 12 Dev Adam, turnuvanın ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da ABD ile karşılaşacak.
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GÖZLER NBA'DAKİ OYUNCULARDA

Milli takımın güçlü rakibi ABD ile yapacağı karşılaşmada gözler NBA'de görev yapan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın üzerinde olacak.

Japonya karşısında 19 sayı üreten 10 da ribaunt alan Ersan İlyasova, maçın adamı seçilmişti.

Millilerin NBA patentli oyuncularından Cedi Osman, grubun ilk maçında 12 sayı üreterek takıma katkı verdi. Kenardan gelen Furkan Korkmaz ise 10 sayılık performans sergiledi.

ABD'YE KARŞI GALİBİYETİMİZ YOK

Turnuvaya zorlu bir maçla başlayacak milli takım, rakibi ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Milli takım, son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi.

Söz konusu karşılaşmalarda ABD potasına 358 sayı bırakan A Milli Takım, 452 sayı yedi.

İLK MÜCADELE 2004'TE

A Milli Takım, ABD ile ilk kez 2004'te karşı karşıya geldi.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) oyuncularından kurulu ABD Milli Takımı, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları öncesindeki son hazırlık maçlarını Türkiye'de yapmıştı. "Rüya Takım" olarak tanımlaman antrenör Larry Brown'ın başında bulunduğu ABD Milli Takımı'nın kadrosunda Allen Iverson, Stephon Marbury, Dwayne Wade, Carlos Boozer, Carmelo Anthony, LeBron James, Emeka Okafor, Shawn Marion, Amare Stoudamire, Tim Duncan, Lamar Odom, Richard Jefferson yer alıyordu.

İki ülke, söz konusu yılda iki hazırlık karşılaşması oynadı. Milli takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki iki karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

EN FARKLI YENİLGİ

A Milli Takım, ABD'ye karşı en farklı yenilgisini özel maçta aldı. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Macau özel yönetim bölgesinde düzenlenen "Toyota Cup"ta rakibine 32 sayı farkla 114-82 yenildi.

İLK RESMİ MAÇ DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ

A Milli Takım, ABD ile ilk resmi maçını ev sahibi olduğu 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın finalinde oynadı.

Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen milliler, finalde ABD ile karşılaştı. Rakibiyle oynadığı ilk resmi maçtan 17 sayı farkla mağlup ayrılan Türkiye, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, tarihinin en başarılı sonucuna imza attı.

Türkiye ile ABD, İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nın grup mücadelesinde de karşı karşıya geldiler. Milli takım, bu karşılaşmada da rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

990. MİLLİ MAÇ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarınki ABD mücadelesiyle tarihindeki 990. karşılaşmaya çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 989 maçın 509'unu kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan ve Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı 49-12 kazanan Türkiye, son olarak 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Japonya'yı 86-67 mağlup etti.

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