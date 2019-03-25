Türkiye 4-0 Moldova
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Karşılaşmada, Hasan Ali ve Kaan Ayhan, Milli Takım'daki ilk gollerini kaydetti.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Serhiy Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin
Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Cenk Tosun xxx, Hakan Çalhanoğlu xxx (Yusuf Yazıcı dk. 66 xx), Mahmut Tekdemir xxx, Merih Demiral xxx, Burak Yılmaz xxx, Dorukhan Toköz xx (Emre Belözoğlu dk. 85 ?), Deniz Türüç xxx (Efecan Karaca dk. 78 x), Kaan Ayhan xx
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Moldova: Alexei Koşelov x, Oleg Reabciuk xx, Artiom Rozgoniuc x, Veaceslav Posmac xx, Artur Ionita x, Catalin Carp x (Laser Turcan dk. 46 x), Eugeniu Cebotaru x, Radu Ginsari xx (Antoniuc dk. 74 x), Ion Jardan xx, Vladimir Ambros x (Nicolaescu dk. 57 x), Dinu Graur x
Teknik Direktör: Alexandru Spiridon
Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 23), Cenk Tosun (dk. 26 ve 54), Kaan Ayhan (dk. 70) (Türkiye)
Sarı Kartlar: Oleg Reabciuk, Artur Lonita (Moldova)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahasının hemen önünde Burak ile güzel bir verkaç yapan Cenk’in şutunu rakip takım oyuncuları son anda uzaklaştırdı.
20. dakikada Dorukhan Toköz’ün uzaktan çektiği şut kale direğinin yanında auta çıktı.
24. dakikada ceza sahası içerisinde topla bulaşan Hasan Ali Kaldırım sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak millileri öne geçiren golü attı. 1-0
26. dakikada etkili gelen Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasını ortasında Cenk Tosun düzgün bir vuruşla farkı açtı. 2-0
30. dakikada Cenk Tosun’un şutunu kaleci son anda kornere tokatladı.
42. dakikada kontra atağa çıkan millilerde Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutu kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
44. dakikada Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu müsait pozisyonda direği aşamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Takımımız'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
47. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Deniz Türüç’ün ortasına arka direkte iyi yükselen Burak’ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
52. dakikada Burak Yılmaz, ceza sahası içerisinde rakibi tarafından düşürüldü. Hakemin penaltı kararını verdiği pozisyonda Burak kaleciyi geçemedi.
54. dakikada Deniz’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun, etkili bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. 3-0
70. dakikada sol kanattan Deniz Türüç’ün ortasına iyi yükselen Kaan Ayhan, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 4-0
85. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı Moldova file bekçisini geçemedi.
90. dakikada etkili gelen milli takımda Burak Yılmaz'ın ceza sahası içerisinden vuruşu üstten auta çıktı.
90+1. dakikada farkı artırmaya çalışan Türk Milli Takımında genç oyuncu Yusuf Yazıcı'nın müsait pozisyonda çektiği şut kaleyi bulmadı.
Karşılaşma A Milli Futbol Takımımız'ın 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan notlar
Yeni Eskişehir Stadı'ndaki karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribünde taraftarın arasında izledi.
A Milli Futbol Takımı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmayıp, maç öncesi ısınmaya, saldırıda hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello brother" (Merhaba Kardeşim) yazısının yer aldığı pankartla çıktı.
Stadın doğu tribününün en üstüne de üzerinde "Hello brother" yazılı pankart asıldı.
Güneş ilk 11'de 3 değişiklik yaptı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Arnavutluk maçına göre Moldova karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Moldova karşısında ilk 11'i Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Burak Yılmaz'dan oluşturdu.
Güneş, Arnavutluk maçında ilk 11'de görev verdiği Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu ve Gökhan Gönül'ün yerine Moldova karşısında Zeki Çelik, Dorukhan Toköz ve Deniz Türüç'e şans tanıdı.
Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Burak Yılmaz sahaya takım kaptanı olarak çıktı.
Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı
Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve saha içinde futbolseverlere Türk bayrakları verildi. Moldova karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.
Yeni Eskişehir Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede konserler ve DJ performansının yanı sıra çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
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