FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 842 puanla 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 807 puanla 33'üncülüğe geriledi.
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'nın ardından sıralanan Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın da yerleri değişmedi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Kasım'da açıklanacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takımlar Puan Değişim
1 Almanya 1631 -
2 Brezilya 1619 -
3 Portekiz 1446 -
4 Arjantin 1445 -
5 Belçika 1333 -
6 Polonya 1323 -
7 Fransa 1226 +1
8 İspanya 1218 +3
9 Şili 1173 -
10 Peru 1160 +2