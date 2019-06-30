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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Türkiye 2019 Avrupa Oyunları'nı 15 madalya ile tamamladı

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Türkiye 2019 Avrupa Oyunları'nı 15 madalya ile tamamladı

Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nı 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda müsabakalar tamamlandı.

Organizasyona 14 branşta toplam 110 sporcuyla katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile bu alanda 24. sırada yer aldı.

Milli sporcular, karatede 6, güreşte 3, cimnastikte 2, judo, boks, atletizm ve okçulukta ise birer madalya kazandı.

2019 Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:

Altın madalya

Judo: Mikail Özerler

Boks: Buse Naz Çakıroğlu

Gümüş madalya

Karate: Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu

Güreş: Soner Demirtaş

Cimnastik: Ahmet Önder

Bronz madalya

Güreş: Süleyman Atlı, Evin Demirhan

Karate: Dilara Eltemur, Merve Çoban

Okçuluk: Yeşim Bostan ve Evren Çağıran (Makaralı Yay Karışık Takım)

Atletizm: Jak Ali Harvey

Cimnastik: Ferhat Arıcan

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