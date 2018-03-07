Türkiye 20 yaşındaki bu gencin peşinde!
Ümit Milli Takım teknik direktörü Alpay Özalan İsviçre’de futbol oynayan 20 yaşındaki Eray Cümart’ı yakın takibe aldı.
FC Basel’in tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra bu sezon Sion’a kiralanan genç savunma oyuncusu, kendisini milli takıma davet etmek isteyen Alpay Özalan’la buluştu.
Eray’ı Sion ile Luzern arasında oynanan maçta izleyen Özalan ardından genç oyuncu ve ailesiyle bir araya geldi. Alpay Özalan’ın, Eray’ın İsviçre Milli Takımı yerine Türkiye’yi tercih etmesi için yoğun bir çalışma yaptığı da gelen bilgiler arasında.
Eray Cümart bu sezon Sion ile 7 maça ilk 11’de çıktı ve 591 dakika süre aldı.
Eray Cümart kimdir?
Doğum tarihi: 4 Şubat 1998
Doğduğu yer: Rheinfelden
Uyruğu: Isviçre
Boyu: 1,83 m
Mevki: Stoper
Yorumları Göster
Yorumları Gizle