KPMG Futbol Benchmark ekibinin araştırmasına göre yeni statlar ve yıldız transferlere rağmen Süper Lig taraftar sayısı bakımından sınıfta kalıyor. KPMG Futbol Benchmark ekibi, 2016-17 sezonunda içerisinde Süper Lig’in de dahil olduğu Avrupa’nın önde gelen altı futbol ligini inceledi. Bundesliga 41 bin taraftar ortalamasıyla Avrupa’nın tribünleri en çok dolduran ligi oldu. Premier Lig’de maçlar 36 bin kişiye oynanırken, La Liga’da 28 bin taraftar ortalaması yakalandı. Serie A’da ortalama 22 bin, Ligue 1’de 21 bin taraftara maçlar oynandı. Süper Lig’de maçlar 10 bin kişiye oynandı.

En çok Beşiktaş izlendi

Süper Lig’de geçen sezon tribünlerini en çok dolduran takım Beşiktaş oldu. Taraftarlarının desteğiyle sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlılar maçlarını ortalama 30 bin 448 kişiye oynadı. Beşiktaş’ı 21 bin ortalamayla Galatasaray ve 16 bin ortalamayla Fenerbahçe izledi. Süper Lig’in en az ilgi gören kulüpleri ise 2 bin 400 ortalamasıyla Gençlerbirliği, 2 bin 300’le Akhisar, 1400 taraftarla Kasımpaşa oldu. Geçen sezon Beşiktaş ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Başakşehir ise maçlarında 3 bin 200 taraftarı ağırladı.

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, sportif başarının taraftar sayısına olumlu yönde katkı sağladığını vurgularken, geçen sene oldukça başarılı bir sezon geçiren Başakşehir’in seyirci sayısının beklenenin altında kaldığını belirtti.

Borussia Dortmund zirveye oturdu

Avrupa’da geçen sezon futbolseverlerin en çok ilgi gösterdiği takım Borussia Dortmund oldu. Alman ekibi maçlarını ortalama 79 bin kişiye oynadı. Barcelona’yı maçlarında 78 bin taraftar takip etti. Karşılaşmalarına 75 bin kapasiteli Allianz Arena’da çıkan Bayern Münih de 75 bin ortalama yakalayarak tüm karşılaşmalarını kapalı gişe oynadı. Manchester United da tıpkı Bayern gibi 75 bin ortalamaya ulaşırken, İtalya’dan İnter 47 bin, Fransa’dan da PSG maçlarını 45 bin taraftara oynadı.

Araştırmadan öne çıkan noktalar şöyle:

- Avrupa’nın en iyi 6 liginde taraftarların en çok ilgi gösterdiği takımlar arasında sadece Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Almanya’da Dortmund, İtalya’da İnter, İspanya’da Barcelona, İngiltere’de Manchester United, Fransa’da da PSG şampiyonluk kupasını kaldıramadı.

- Fransa’nın en az izlenen takımı Monaco (9 bin 38 ortalama), sezonu şampiyon olarak tamamladı.

- 60 bin kapasiteli Olimpiyat Stadı’na taşınan West Ham, taraftar ortalamasını yükseltti ve maçlarını 56 bin kişiye oynadı.

- İtalya’da Juventus kapasitesinin yüzde 96’sını doldurdu. Milano kulüpleri (İnter ve Milan) maçlarını 80 bin kapasiteli stadyumlarında (Giuseppe Meazza-San Siro) oynamalarının avantajıyla daha fazla seyirci topladı.

Kulüp Taraftar ortalaması

Beşiktaş 30.448

Galatasaray 21.351

Fenerbahçe 16.485

Trabzonspor 17.252

Bursaspor 16.106

Konyaspor 15.723

Antalyaspor 12.180

Kayserispor 5.524

Adanaspor 4.594

A.Alanyaspor 4.541

K.Karabükspor 4.422

Gaziantepspor 4.236

Osmanlıspor 3.792

Ç.Rizespor 3.369

Başakşehir 3.208

Gençlerbirliği 2.441

Akhisar 2.339