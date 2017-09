'Turkish Tyson' İngiltere’de 3. kemer maçını da kazandı

İNGİLTERE’nin Kent bölgesindeki Gillingham şehrinde ‘Ağır Siklet Altın Kemer Ünvan Maçı’ için ringe çıkan Durmuş Karakuş, dünya şampiyonu Johnny Armour’un çalıştırdığı GBBU’nun boksörü Spercer Francis ile karşı karşıya geldi. Pendik Şenol Yılmaz Boks Akademisi’nde, Bülent Ağacabey ve Şenol Yılmaz ile çalışan Karakuş, rakibini dördüncü raund sonunda 3-0 sayı ile yenmeyi başardı.

‘TURKISH TYSON’

Türkiye’de kalp nakli için ameliyet masasında olan ağabeyinden kötü haber gelecek endişesi ile ringe çıkan Karakuş, tüm olumsuzluklara rağmen maçın ve kemerin sahibi oldu. İngiliz boksseverler Karakuş’a, “Turkish Tyson” diye tempo tutarak destek verdi.





Maç sonunda rakibinin karşısında tutunamadığını belirten Karakuş, “Dua ile ringe çıktım. Bana inanan Türk kardeşlerimizin de duaları ile her türlü olumsuzluğa rağmen üçüncü maçımı da rahat kazandım. Maçta beni yalnız bırakmayan Türk kardeşlerime, Frank Bal Brain GBBU ve ekibine, beni Türkiye’den bir an olsun duasız bırakmayan kardeşlerimize, Pendik Belediyesi çalışanlarına ve her zaman desteğini esirgemeyen Londra Büyükelçimiz Abdurrahman Bilgiç’e teşekkür ederim” dedi. Karakuş, “Kazandığım kemeri Irak, Suriye, Filistin ve Arakan’da zulüm gören bütüm kardeşlerime ve ağabeyime armağan ediyorum” dedi.

Karakuş geçen yıl Ekim ayında İngiltere’de yaptığı ilk maçında kazandığı kemeri de o dönemde İstanbul Beşiktaş’ta terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere hediye etmişti.