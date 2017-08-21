Türk YouTuber’lar Gamescom’da

CC Media House Direktörü Güven Çelikkaya, Gamescom’un, dünya’nın en büyük ikinci, Avrupa’nın ise en büyük oyun fuarı olduğunu, 345 bin ziyaretçi ve 700’den fazla firmanın katılımıyla 193 bin metrekare alanda organize edildiğini aktardı.

Dünyanın en tanınmış oyun firmalarının, 2017 sonu ve 2018 yılı başında piyasaya sürecekleri yeni oyunlarının birçoğunu ilk kez bu fuarda tanıttıklarını söyleyen Çelikkaya, “Oyun geliştiriciler, yayıncılar ve oyun severlerin yer aldığı bu dev organizasyonda, CC Media House olarak Türkiye ve MENA pazarında, oyun sektörüne yönelik yaptığımız çalışmaları paylaşacağız ve yeni iş birliktelikleri gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda CC Media House bünyesinde menajerliğini yaptığımız, Türkiye’nin oyun alanında en ünlü Youtube yayıncılarından olan PintiPanda, Oyunbros ve Stratera’da bizlerle birlikte fuar alanında olacak ve Gamescom’a gelemeyen Türk oyun tutkunlarına canlı yayınlar ile fuar alanını gezdirip, takipçilerini bu müthiş etkinliğe davet edecekler’’

CC Media House sponsorluğunda Gamescom 2017 fuarına katılacak olan Oyunbros, PintiPanda, Stratera adlı Youtube kanallarının toplamda 1 milyonun üzerinde takipçiye ve yüz milyonlarca izlenmeye sahip olduğuna dikkat çeken Güven Çelikkaya, Gamescom Fuarı boyunca yapacakları canlı yayınlar ile fuarın heyecanını Gamescom’a gelemeyen Türk oyun severlere en iyi şekilde yaşatmayı planladıklarını dile getirdi.