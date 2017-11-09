Türk yöneticiye üst düzey atama...

Asya’nın en hızlı büyüyen, dünyada ve Türkiye’de büyük bir oyuncu kitlesine sahip Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Seven Knights ve Paramanya gibi mobil oyunları sunan Netmarble’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı görevine Aras Şenyüz atandı.

Mobil oyunda dünya devi Netmarble

2000 yılında Kore’de kurulan Netmarble, Asya’da en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden ve dünyadaki en büyük ilk 5 oyun şirketinden biri olarak yer almaktadır. Dünyada 3 bin 500’ün üzerinde çalışanı bulunan Netmarble sadece Asya’da değil Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde başarılı oyun stüdyolarını da satın alarak büyümeyi hedefliyor.

Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Aras Şenyüz, kariyerine Unilever Marka Müdürü olarak başladı, sırasıyla Delonghi Satış ve Pazarlama Müdürü, Vodafone Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. Şenyüz, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

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