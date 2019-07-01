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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
01.07.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Türk voleybolunun "final" haftası

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Türk voleybolunun "final" haftası

Türkiye A milli kadın ve erkek voleybol takımları, bu hafta Çin ve Slovenya'da "final heyecanları" yaşayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'nda Çin ve İtalya ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise ABD, Brezilya ve Polonya mücadele edecek.

Türkiye, toplam 5 ayaktan oluşan ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet sonrası 35 puanla beşinci sırada yer alarak final etabında mücadele etme hakkı kazandı.

Ay-yıldızlı ekibin final etabında gruptaki maç programı (TSİ) şu şekilde:

3 Temmuz Çarşamba:
14.30 Çin-Türkiye

4 Temmuz Perşembe:
14.30 İtalya-Türkiye

Statü

Final etabında gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar yarı finale yükselecek.
Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük karşılaşmasında bronz madalya için mücadele edecek.

Erkek milliler

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hedefi FIVB Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek olacak.

Slovenya'da 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda A Milli Takım, A Grubu'nda ev sahibi ve Şili ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım maçlarını, başkent Ljubljana'daki 12 bin 500 seyirci kapasiteli Stozice Spor Salonu'nda oynayacak.

Türkiye'nin kupada oynayacağı maçların programı (TSİ) şöyle:

4 Temmuz Perşembe:
21.30 Türkiye-Şili

5 Temmuz Cuma:
21.30 Slovenya-Türkiye

Organizasyonda yarı final maçları 6 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Final mücadelesi ve üçüncülük karşılaşması ise 7 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Kupada B Grubu'nda ise Mısır, Küba ve Belarus mücadele edecek.

Statü

Kupada gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek.

Yarı finalde kazanan takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise bronz madalya için mücadele edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

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