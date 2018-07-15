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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tenis
15.07.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

Türk tenisçi Wimbledon'da şampiyon oldu

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Türk tenisçi Wimbledon'da şampiyon oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Nicolas Mejia ile Ondrej Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Türk tenisçi Yankı Erel, partneriyle birlikte gösterdiği bu başarı ile Türkiye tarihinde ilk defa gençlerde şampiyonluğu kazanarak tarih yazdı. 
Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden tek Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, gösterdikleri harika performans karşısında Wimbledon'da kendilerini izlemeye gelen tenisseverlerden büyük alkış aldılar. 
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın son gününde gençler çift erkeklerde final maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Kolombialı Nicolas Mejia ile Çekya'dan Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı.
Toplam 1 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel - Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-5'lik setlerle 2-0 yenerek Şampiyon oldular. 

"ŞAMPİYON OLACAĞIMI BİLİYORDUM"
Karşılamadan sonra Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Yankı Erel, bir gün Wimbledon'da şampiyon olmayı hep hayal ettiğini söylerek, "En büyük hayalimi gerçekleştirdim. Bir Grand Slam'de kupa almak hayalimdi. Şampiyon olacağımızı, kupayı kaldıracağımızı biliyordum. Wimbledon'da oynamak harika bir duygu. Herkes söylüyordu Wimbledon başka diye. Gerçekten öyleymiş. Daha önce başka büyük turnuvalarda da oynadım ama burası başka. Çok mutluyum. Çok emek verdik, çok çalıştık. Bu bir ekip işi. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Tenis Federasyonu'na ve antrenörüm Nika Kakula ve Tekirdağ'da ilk tenise başladığımda antrenörüm olan İsmail Ata'ya çok teşekkür ederim. Birlikte başardık. Burada şampiyon olacağımızı biliyordum" dedi.

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