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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
29.12.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

Türk Telekom'dan G.Saray'a geçit yok!

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Türk Telekom'dan G.Saray'a geçit yok!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, sahasında Galatasaray'ı 87-81 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu

Türk Telekom: Landesberg 11, Yunus Emre Sonsırma 10, Gabriel 18, Campbell 20, Stimac 19, Redding 1, Ender Arslan 3, Polat Kaya, Kaya Peker 5, Metin Türen, Nusret Yıldırım

Galatasaray: Webster 2, Harrison 15, Hayes 17, Auguste 12, Göksenin Köksal 9, Arapovic 15, Can Korkmaz 8, Erol Can Çinko 3, Caner Erdeniz

1. Periyot: 25-18
Devre: 46-39
3. Periyot: 61-60

Beş faulle çıkanlar: 39.32 Campbell, 39.45 Gabriel (Türk Telekom)

Türk Telekom, karşılaşmaya Campbell, Yunus Emre Sonsırma ve Stimac'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başladı. Özellikle üç sayı çizginin gerisinden etkili olan Ankara ekibi, 5. dakika geçilirken 13 sayılık farka (19-6) ulaşarak rakibine mola aldırdı. Mola sonrası toparlanan sarı-kırmızılı takım, Göksenin Köksal ve Harrison'un üç, Auguste'nin de iki sayılık basketleriyle farkı 5 sayıya (19-14) indirdi. Ev sahibi Türk Telekom, Campbell'ın 9 sayı ürettiği ilk periyodu 25-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Galatasaray'da Can Korkmaz ve Erol Can Çinko üç sayılık basketler bulurken, Türk Telekom'da Ender Arslan başarılı iki serbest atış kaydetti. Hücumda Campbell-Gabriel ikilisinin devreye girmesiyle farkı yeniden açmaya başlayan Türk Telekom, 17. dakikada durumu 41-31 yaptı. Galatasaray periyodun son bölümde hücumda pota altını daha etkili kullansa da soyunma odasına Ankara ekibinin 46-39'luk üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğe Harrison ve Hayes'in üç sayılık basketleriyle etkili bir giriş yapan Galatasaray, farkı bir sayıya (46-45) kadar eritti. Stimac'ın turnikesine Auguste ile cevap veren sarı-kırmızılılar, Hayes ile üç sayı çizgisinin gerisinden bir basket daha bularak karşılaşmada ilk kez öne geçti: 48-50. Campbell'ın ürettiği basketlerle yeniden skor üstünlüğünü ele geçiren (52-50) Türk Telekom, çeyreği 61-60 önde bitirdi.

Final periyodunun başında skoru 66-62 yapan Türk Telekom, daha sonra Landesberg'in basketiyle farkı 6 sayıya (68-62) çıkardı. Sertleşen mücadelede son 4 dakikaya Stimac'ın basketiyle 74-68 önde giren ev sahibi takım, rakibine mola aldırdı. Son bölümde iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden basketler üretirken, karşılaşmadan 87-81'lik skorla Türk Telekom galip ayrıldı.

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