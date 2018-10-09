Türk Telekom, Valencia Basket'i konuk edecek
Ankara ekibi, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında yarın başkentte Valencia Basket ile karşılaşacak.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında yarın başkentte İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Başkent ekibi C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit'e 91-80 yenildi.
Valencia Basket ise sahasında Fransa'nın Asvel takımını 84-62 mağlup etti.
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