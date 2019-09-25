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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.09.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Türk Telekom Stadyumu’nda 11. Dev Derbi

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Türk Telekom Stadyumu’nda 11. Dev Derbi

Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu’nda 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu’nda 10 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken,sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 maçta ise galip taraf çıkmadı.

Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 10 müsabakada sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 2-2 sonuçlandı.

Derbi 11i hazır
Derbi 11'i hazır!

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Spor Toto Süper Lig
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Spor Toto Süper Lig
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Spor Toto Süper Lig Süper Final
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Spor Toto Süper Lig
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Spor Toto Süper Lig
06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Spor Toto Süper Lig
18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

20115-2016 Spor Toto Süper Lig
13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Spor Toto Süper Lig
23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Spor Toto Süper Lig
22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Spor Toto Süper Lig
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2


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