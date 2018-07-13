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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
13.07.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Türk Telekom pota altı için Vladimir Stimac ile anlaştı

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Türk Telekom pota altı için Vladimir Stimac ile anlaştı

Basketbol Süper Ligi’nde ve EuroCup’ta iyi bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanan Türk Telekom, ligin önemli oyuncularından Vladimir Stimac’ı kadrosuna kattı. Boyu 2.11 olan ve mücadele gücü yüksek Stimac, pivot pozisyonunda görev yapıyor.

Yeni sezonda hem Basketbol Süper Ligi’nde hem de EuroCup’ta mücadele verecek olan Türk Telekom, sezona iddialı başlamak için flaş transferlere imza atmayı sürdürüyor. Türk Telekom, pota altını Anadolu Efes’ten Vladimir Stimac ile güçlendirdi.

Pivot pozisyonunda görev yapan, 2.11 boyunda ve 31 yaşındaki Stimac, profesyonel kariyerine Beovuk Belgrade takımında başladı. Kariyeri boyunca İspanya ve Almanya Ligi’nin önemli takımlarından Estudiantes ve Bayern Münih takımlarında da mücadele eden Stimac, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş Sompo Japan forması ile Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi ikinci beşine adını yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. Stimac, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması altında EuroLeague’de 30 maçta 9,4 sayı 5,8 ribound ortalamasıyla oynadı. Süper Lig’de çıktığı 20 maçta 12,15 sayı 8,55 ribound ortalaması tutturan tecrübeli oyuncu Sırbistan Milli Takımı formasıyla da başarılı maçlara imza attı.

"Pota altını savaşçı bir oyuncuyla güçlendirdik"
Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, yeni transferlerin camiaya hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Transfer ettikleri oyuncuların Avrupa tecrübelerinin yanında Süper Lig’de de oynamış olmalarına özen gösterdiklerini ifade eden Kutlu, transferlerin uyum sorunu olmaması için titiz bir çalışma yaptıklarını hatırlattı. Vladimir Stimac’ın Türk Telekom’a pota altında güç katacağına inandığını ifade eden Kutlu şöyle konuştu: "Stimac, Süper Lig’de ve EuroLeague’de kendini ispatlamış önemli bir isim. Düzgün karakterinin yanında, savaşçı ve mücadeleci ruhu Türk Telekom’a güç katacak. Stimac ile pota altına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Stimac’ın Türk Telekom forması altında başarılı maçlar çıkarmasını diliyorum".

Türk Telekom daha önce de skorer oyuncular Sylven Landesberg, Reggie Redding, uzun forvet pozisyonunda görev yapan Kenny Gabriel ve A Milli oyuncu Metin Türen’i kadrosuna katmıştı.

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