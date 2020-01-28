AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:13,
Türk Telekom, Polski Cukier'i ağırlayacak!
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 13. maçında yarın Polonya temsilcisi Polski Cukier'i ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom lider durumda bulunurken, Polonya temsilcisi son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Polonya'da oynanan maçı Türk Telekom, 95-73 kazanmıştı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle