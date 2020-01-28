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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

Türk Telekom, Polski Cukier'i ağırlayacak!

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Türk Telekom, Polski Cukier'i ağırlayacak!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 13. maçında yarın Polonya temsilcisi Polski Cukier'i ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom lider durumda bulunurken, Polonya temsilcisi son sırada yer alıyor.

İki takım arasında Polonya'da oynanan maçı Türk Telekom, 95-73 kazanmıştı.

Türk Telekom, Polski Cukieri ağırlayacak

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