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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
13.02.2019 - 19:14, Son Güncelleme:

Türk Telekom, Galatasaray'ı kupa dışına itti

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Türk Telekom, Galatasaray'ı kupa dışına itti

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk gün ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 yenerek yarı finale yükseldi. 

Karşılaşmaya rakibine oranla iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Webster ve Harrison'ın basketleriyle ilk dakika içinde 5-0'lık üstünlük sağladı. İlk sayılarına Gabriel ile ulaşan Türk Telekom, boyalı alandan Stimac, dış atışlardan da Redding ile sonuca giderek 5. dakikada 10-8'lik skorla öne geçti. Harrison-Auguste ikilisiyle rakip savunmayı aşan sarı-kırmızılılar, Landesberg'i durdurmakta zorlanınca ilk çeyrek 22-22 eşitlikle tamamlandı. 

Skor açısından kısır başlayan 2. periyotta Landesberg ve Redding ile sayılar bulan Türk Telekom, 14. dakikaya 28-24 üstün girdi. Özellikle Hayes'in sayılarıyla tempoyu artıran Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'nin de katkısıyla 18. dakikada 37-36'lık skorla yeniden öne geçti. Harrison'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle üstünlüğünü sürdüren İstanbul temsilcisi, soyunma odasına 41-38 önde gitti. 

Karşılıklı basketlerle girilen 3. çeyrekte Landesberg ile yüksek yüzde yakalayan Türk Telekom, 24. dakikada skor üstünlüğünü eline aldı: 49-48. Yunus Emre Sonsırma'nın dış, Stimac'ın pota altı basketleriyle kontrolü elinde tutan başkent ekibi, 28. dakikayı 60-57 önde geçti. Periyot, 64-57 Türk Telekom lehine tamamlandı. 

Final çeyreğine yüksek şut yüzdesi yakalayarak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Göksenin Köksal ve Hayes'in 3 sayılık basketleriyle 12-5'lik seri bularak 35. dakikada beraberliği yakaladı: 69-69. Campbell'in sayılarıyla hücumdaki suskunluğuna son veren Türk Telekom, Webster'ın basketine engel olamayınca Galatasaray Doğa Sigorta, son 2,5 dakikaya 73-72 üstün girdi. Landesberg ile art arda sayılar üreten Türk Telekom, bitime 1 dakika 8 saniye kala 77-75'lik skorla yeniden öne geçti. Kalan sürede taktik faullerde başarı yakalayan Türk Telekom, karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı. 

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