Türk Telekom Galatasaray Doğa Sigorta maçı saat kaçta hangi kanalda?
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, bugün Ankara'da start alıyor. Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada bugün, Türk Telekom ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi, basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türk Telekom Galatasaray Doğa Sigorta maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol takımı, Erkek Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde 13 Şubat Çarşamba günü (bugün) Türk Telekom ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 17:00’de başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte detaylar...
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele Türk Telekom’un 87-81’lik üstünlüğüyle sona ermişti. Çeyrek final eşleşmesinden galibiyet ile ayrılan taraf yarı finalde Bahçeşehir Koleji – Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, şu ana kadar Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 16 karşılaşmada aldığı 9 galibiyet 7 mağlubiyet ile sekizinci sırada bulunuyor.
Türk Telekom, Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde çıktığı 17 karşılaşmada aldığı 10 galibiyet 7 mağlubiyet ile dördüncü sırada bulunuyor.
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