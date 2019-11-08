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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
08.11.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Türk Telekom Basketbol’dan her seyirciye bir fidan

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Türk Telekom Basketbol’dan her seyirciye bir fidan

Türk Telekom, Pazar günü ev sahipliği yapacağı karşılaşmaya gelecek her taraftar için fidan bağışlayacak

Türk Telekom Basketbol Takımı, 10 Kasım Pazar günü OGM Ormanspor maçı için Ankara Spor Salonu’na gelecek her taraftar adına birer fidan bağışlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında basketbol severler adına fidan bağışlayacaklarını belirten Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, “Ankaralı seyircileri hafta sonunda oynanacak maçımıza bekliyoruz” dedi.

Türk Telekom, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Bugün Fidan Yarın Nefes” mottosuyla başlattığı Geleceğe Nefes seferberliğine destek verdi. Bu kapsamda ING Basketbol Süper Ligi’nin güçlü temsilcisi Türk Telekom’un 10 Kasım Pazar günü evinde OGM Ormanspor ile yapacağı müsabaka için salona gelecek her bir basketbol sever için birer fidan bağışlanacak.

Türk Telekom – OGM Ormanspor maçı için Ankara Spor Salonu’na ne kadar çok seyirci gelirse o kadar çok fidan bağışlanmış olacak.

“Böyle bir kampanyada aynı zamanda spor vasıtasıyla destek olmak mutluluk verici”

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, hem kurum hem de Kulüp olarak gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamındaki çalışmanın içinde olmaktan kıvanç duyduklarını belirtti.

Kıraç, basketbol severlere çağrı yaparak “Böyle bir kampanyada aynı zamanda spor vasıtasıyla destek olmak mutluluk verici. Ankaralı sporseverler OGM Ormanspor maçımıza ne kadar çok ilgi gösterirse onlar adına o kadar çok fidan dikilmiş olacak. Onun için bütün Ankaralı seyircileri hafta sonunda oynanacak maçımıza bekliyoruz. Gelin, Türkiye’nin temiz geleceğine beraber sahip çıkalım” dedi.

Türk Telekom Basketbol’dan her seyirciye bir fidan

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