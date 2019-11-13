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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
13.11.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın hedefi play-off

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Türk Telekom Basketbol Takımı'nın hedefi play-off

Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç: "Ligdeki hedefimiz açıkçası play-off. Geçen seneki başarının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz"

Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, basketbolda sezon başında genç ve başarıya aç bir ekip kurduklarını ve bunun meyvelerini de zamanla alacaklarını söyledi.

Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbol takımının gençlerden ve ismi duyulmamış yabancılardan oluştuğunu belirterek, "Siz 'küçülme' diyorsunuz ya biz ona pek küçülme demiyoruz. Biz 'genç ve başarıya aç bir ekip' kuralım dedik. Gerek koçumuz, gerek menajerimiz, gerekse yönetimimiz bunun üzerine odaklandık. Genç oyunculardan Muhammed Baygül'den çok güzel verim aldık. Yabancılarımızın hiç kimse isimlerini bilmiyordu. Gelecek sene transferde birkaçı ciddi anlamda isim yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Takımlarının yeni baştan oluşturulmasına rağmen ligde ve Avrupa'da başarılı sonuçlar aldığının hatırlatılması üzerine Kıraç, şunları ifade etti:
"Ligdeki hedefimiz açıkçası play off. Geçen seneki başarının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bu bir bütçe meselesi. Mesafe mesafe bunu kat etmeyi istiyoruz. Ligde de ilk haftalarda çok güçlü takımlarla oynadık. Fenerbahçe, Galatasaray, Karşıyaka ve Darüşşafaka gibi. Takımımızdan yeni bir ivme bekliyoruz. Tahmin ediyorum daha iyi bir noktaya geleceğiz."

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Şampiyonlar Ligi

Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, ekiplerinin başta bir tecrübe eksikliği yaşadığını dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 3 maçı kazandık. Orada iyi gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'ni düzenleyen başkan ile aralarında geçen bir konuşmayı da aktaran Kıraç, "Kendisi bizim Dinamo Sassari ile oynadığımız maçı izledi. İtalya ekibi favori olarak gözüküyordu. Buradaki ambiyansı gördükten sonra bize 'Şampiyonlar Ligi finalini buraya getirebiliriz.' dedi. Bunu Ankara seyircisine getirebilirsek çok güzel olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Türk Telekom Basketbol Takımının hedefi play-off

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